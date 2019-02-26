АВТОВАЗу нужна Лада для столичных жителей: прошел конкурс дизайнеров

За последние годы АВТОВАЗом совместно с вузами было организовано несколько конкурсов дизайн-проектов, и некоторые из студентов-участников проектов уже работают дизайнерами в компании. Одним из победителей стал студент МАМИ.

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Таким образом АВТОВАЗ стремится привлечь на предприятие талантливую молодежь. Один из конкурсов стартовал в начале осени 2018 года: 19 его участников получили задание показать свое видение такого автомобиля Lada, который смог бы завоевать сердца жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Победителем стал студент МАМИ (Московского государственного машиностроительного университета) Илья Иванов, в качестве награды ему предоставили возможность пройти полугодовую стажировку в столичной студии дизайна Lada.

АВТОВАЗ сотрудничает с ведущими вузами страны, привлекает студентов для участия в конкурсе дизайнерских проектов, для работы над обликом перспективных моделей.

Зимой прошлого года шеф-дизайнер Лады Стив Маттин и руководитель московского подразделения дизайн-центра марки Лада Жюльен Друар рассказали студентам о ключевых особенностях философии «ИКС-графики». При создании новых автомобилей необходимо решить две задачи: оставить бренд узнаваемым, но придать ему новое «звучание».

Источники сообщают, что полным ходом идет работа над обновлением Лады Весты. Некоторые подробности уже известны.



Фото: АВТОВАЗ

