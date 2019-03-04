Пикап, названный Dhabiyan, собран из нескольких серийных автомобилей.

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Игры, в которых можно создавать любые невероятные автомобили, весьма популярны. А пока мы воплощаем наши самые странные автомобильные фантазии на экране, в мире есть человек, который может себе позволить это в реальности.

Шейх Хамад бен Хамдан Аль Нахайян из Объединенных Арабских Эмиратов — первоклассный автомобильный фантазер. На свадьбу он заказал себе Mercedes-Benz S-класса цвета радуги, за что получил прозвище Радужный Шейх. Он также прославился автомобилем в масштабе 64:1. В этом Dodge Power Wagon есть жилые комнаты, спальня и задняя дверь, ведущая на крыльцо.

Его новое творение Dhabiyan — это 10-колесный «бегемот», в основе которого лежит военный Oshkosh M1075, оснащенный деталями нескольких других серийных автомобилей, хорошо заметных в его конструкции. На видео вы можете рассмотреть кабину, сделанную из кузова Jeep Wrangler Unlimited, поворотники от Ford Super Duty, а также задние фонари и задний бампер от Dodge Dart.

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Фото, видео: YouTube