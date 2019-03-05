Любителям скорости и драйва: все на выставку мотоспорта!

9 и 10 марта в Экспоцентре пройдет выставка Motorsport Expo 2019, не которой соберется весь спортивный бомонд.

На Motorsport Expo, которая распахнет двери в центре Москвы на Красной Пресне, соберутся производители гоночной техники, топовые команды и пилоты, промоутеры гоночных серий, да и просто все те, кто любит скорость и драйв.

Знаете ли вы, например, что Формула-1 существует не только на земле? Соревнования в одноименной дисциплине будут представлены «Русскими авиационными гонками». Скоростное пилотирование самолета на предельно малой высоте — особый вид искусства, о котором впервые расскажут на выставке. Подобные гонки проводились только за рубежом в рамках Red Bull Air Race.

SMP Racing представит на выставке свою лучшую гоночную технику. Например, российский прототип BR1, в разработке которого принимали участие Виталий Петров, Сергей Сироткин, Михаил Алёшин, Виктор Шайтар и Кирилл Ладыгин. SMP RDRC покажет первый в России 1000-сильный топ-драгстер, привезенный из США. Также на выставке можно будет увидеть один из легендарных грузовиков команды «КАМАЗ-мастер», победивших на ралли «Дакар».

Здесь пройдут увлекательные гонки дронов, а на конкурсе Grid Girl ELF выберут самую лучшую из девушек, которые обычно украшают гоночные серии.

Состоится в рамках мероприятия и благотворительный аукцион, лотами которого станут особенные гоночные атрибуты от участников и звездных гостей выставки. Собранные средства передадут благотворительному фонду помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька».

Официальными партнерами выставки стали Российская автомобильная федерация и Мотоциклетная федерация России.

Время работы выставки: 09 марта — с 11.00 до 19.00; 10 марта — с 10.00 до 17.00.

Фото: Motorsport Expo 2019