Гиперкар Bugatti La Voiture Noire существует в единственном экземпляре, и второго такого же автомобиля не будет, обещают в компании.

Созданный в единственном экземпляре шедевр Bugatti La Voiture Noire — это современная интерпретация автомобиля, пропавшего во время Второй мировой войны, — Type 57 SC Atlantic Жана Бугатти.

В своем выступлении на автосалоне в Женеве президент Bugatti Стефан Винкельманн заявил, что выставляемый La Voiture Noire был продан за 16,5 млн евро, включая налоги, что эквивалентно примерно 1,3 млрд рублей.

Как и другие модели Bugatti, такие как Divo, кузов La Voiture Noire изготовлен вручную из углеродного волокна. За сиденьями стоит 8-литровый двигатель W16 мощностью 1500 л.с. и 1600 Нм, которым оснащаются модели Chiron, Chiron Sport и Divo.

Если есть на свете автомобиль, у которого шесть патрубков выхлопной системы не кажутся перебором, так это Bugatti. Волнообразная светодиодная полоса стоп-сигнала делает уникальный гиперкар визуально еще шире, а логотип «Bugatti» под ней подсвечивается на тот случай, если кто-то не знает, на что смотрит.

Как ни странно, компания не показала во время премьеры салон автомобиля. Нет его и на официальных студийных фотографиях. Не исключено, что салон гиперкара претерпел некоторые существенные изменения, особенно если принять во внимание стоимость La Voiture Noire.

Неизвестно, кто стал хозяином этого уникального автомобиля. Стефан Винкельманн только сказал, что он является большим поклонником Bugatti. Он не просто купил автомобиль любимой марки, но и сделал выгодное вложение, так как стоимость Bugatti La Voiture Noire с течением времени будет только расти.

Если у вас нет денег на настоящий Bugatti, то можно купить его копию из Лего.

Желающие могут приобрести контрафактный Bugatti всего за 5000 долларов.

Фото: Bugatti