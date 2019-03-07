Кинорежиссер Сарик Андреасян попался на встречке

В Сети появилось видео, на котором Сарик Андреасян едет на своем Bentley по полосе встречного движения.

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Не желая стоять в пробке, как другие участники дорожного движения, известный режиссер и продюсер Сарик Андреасян, управляя автомобилем Bentley Continental, купленным в свое время у Дмитрия Нагиева, решил объехать затор по встречке.

Минуя пробку таким образом, деятель культуры уперся в едущий ему навстречу автомобиль с видеорегистратором. Видя, что водитель, едущий по правилам, не желает его пропускать, Сарик Андреасян решает не доводить дело до скандала и встраивается обратно в попутный ряд, но перед этим с видом обиженного праведника высовывается из своего дорогого купе и что-то кричит и жестикулирует перекрывшему ему путь водителю. При этом он препятствует движению еще одному едущему ему навстречу грузовому автомобилю.

Видео уже собрало в комментариях под собой множество нелестных отзывов и оценок. При этом в ГИБДД обращают внимание на то, что справа от автомобиля Сарика Андреасяна находится прерывистая линия разметки, а значит лишение водительских прав ему не грозит.

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Фото, видео: ВКонтакте