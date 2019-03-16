Дикие развлечения скучающих водителей: Subaru с циркулярными пилами!

Зимой людям становится скучно, и они начинают выдумывать самые невероятные забавы. Например, катание на автомобиле с циркулярными пилами вместо колес.

Одной семейной паре из Финляндии, пока они зимовали как могли, пришла в голову замечательная идея: заменить колеса своего Subaru Legacy на диски циркулярной пилы и покататься в таком виде по льду озера.

Чтобы ездить на машине на стальных дисках от циркулярки, нужны смелость и отвага. А чтобы выехать в таком виде на лед озера — слабоумие и отвага. Да, острые зубья пил буквально вгрызаются в лед, но при этом еще и пилят его, стараясь добраться до воды, и любая пробуксовка может стоить жизни заскучавшему и в результате додумавшемуся до такого автомобилисту. Но у наших героев хватило смекалки не выезжать на центр озера, а забавляться около берега, на мелководье.

Лезвия пил работают прекрасно! То есть режут отлично, вместо того чтобы двигать автомобиль вперед. В итоге парочка смогла разогнать свой Subaru до скорости 60 км/ч, что при обычных обстоятельствах не так уж и много. Но не стоит забывать, что общая площадь контакта всех «колес» этого автомобиля с землей составляет примерно какие-то 13 квадратных сантиметров. Давление на зубья пил колоссальное и они готовы молниеносно прорезать что угодно. Кроме того, малая площадь пятна контакта таких «колес» со льдом не позволяет водителю как следует рулить.

Это самая странная из зимних забав, которую мы когда-либо видели. Но сколько удовольствия получает эта пара финнов!

Посмеяться над другими курьезами можно здесь.

Фото, видео: YouTube