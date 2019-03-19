Самые популярные «китайцы» с пробегом. Топ-5

Популярность автомобилей из Поднебесной на вторичном рынке в России за прошлый год выросла.

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Похоже, китайским автопроизводителям удалось серьезно улучшить качество выпускаемой продукции: машины марок из КНР все охотнее покупают на вторичном рынке в России.

За весь прошлый год на нашем рынке было продано 80,5 тыс. «китайцев» с пробегом, это на 8,5% больше, чем в 2017-м. Аналитики назвали самые популярные автомобили на вторичке.

Лидером по популярности стал кроссовер Chery Tiggo — автомобилей с пробегом этой марки в 2018 году было продано 8,6 тыс. штук, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

На втором месте седан Lifan Solano с результатом в семь тысяч автомобилей с пробегом. Это на 4,3% больше, чем в 2017 году.

На третьем месте еще одна модель Lifan, кроссовер X60. Его продажи составили 6,2 тыс. штук, это на 22,9% больше, чем в 2017-м.

На четвертом месте на вторичном рынке России среди китайских автомобилей расположился Great Wall Hover H3. Он разошелся в количестве 6 тыс. экземпляров, сообщает агентство «Автостат». Это на 5,3% больше, чем годом ранее.

Наконец, замыкает топ-5 седан Geely Emgrand — 5 тыс. проданных автомобилей с пробегом, что на 14,7% больше, чем годом ранее.

Ранее были названы самые популярные новые китайские автомобили на российском рынке.

Китайские автомобили теперь можно купить и через популярную площадку AliExpress.

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