Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил женщину

Следственный комитет возбудил в отношении гаишника уголовное дело и ищет свидетелей смертельного наезда.

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Сегодня Следственное управление СК РФ по Смоленской области обратилось к водителям за помощью: следователи ищут очевидцев ДТП, в котором погибла женщина. Наезд на нее совершил инспектор ОБ ДПС ГИБДД, находящийся за рулем автомобиля в нетрезвом виде.

«В настоящее время инспектору ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию автодорог федерального значения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в управлении.

Женщина была сбита инспектором 12 марта на Рославльском шоссе Смоленска. От полученных травм она скончалась на месте. Виновник аварии был задержан только через два дня. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и нуждаются в показателях свидетелей.

«В рамках расследования осуществляется поиск дополнительных очевидцев вышеуказанного происшествия, в том числе для получения записей с видеорегистраторов, установленных в автотранспортных средствах, которые проезжали по Рославльскому шоссе в районе 362-го км 12 марта 2019 года в период времени с 14 часов по 14 часов 30 минут», — уточняют следователи.

Всех, кто стал свидетелем этого ДТП, просят обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел, расположенный по адресу: Смоленск, пр-т Гагарина, д. 20 либо связаться со старшим следователем Максимом Гусевым по телефону 8(4812) 35-85-57 или 8-915-635-08-08.

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