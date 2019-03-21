Три дня кастом-проектов и альтернативной истории советского автопрома

Международная выставка кастом-дизайна Art Custom Draft является единственной в своем роде на территории России.

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В Москве с 29 по 31 марта пройдет четвертая международная выставка кастом-дизайна Art Custom Draft 2019, которая является единственной в своем роде на территории России.

На выставке будут представлены объекты кастом-арта, а также художественные работы, предлагающие альтернативную историю развития советского автопрома. Все проекты, созданные на базе не только автомобилей, но и мотоциклов, а также велосипедов, уникальны и прежде нигде не выставлялись. Например, посетители смогут увидеть Delorean DMC-12, стилизованный под машину времени из ставшего культовым фильма «Назад в будущее», и Dodge Charger Генерал Ли, ставший всемирно известным благодаря сериалу и фильму «Придурки из Хазарда».

Организаторы позаботились не только об экспозиции, но и об интерактивных развлечениях. Это конкурсы со специальными призами от Авто.ру, соревнования художников скетчбатл, в которых они будут рисовать на время, живые концерты групп новой волны и выступление хэдлайнера фестиваля Васи В. из группы «Кирпичи», который представит новый альбом «Триумф». Также в программе мероприятия мексиканские такос из почтового фургона-фудтрака, крафтовые напитки, кинопоказы, лекторий с экспертными мнениями в области кастом-культуры, развалы, где можно будет купить уникальные вещи, и многое другое.

Выставка кастом-дизайна Art Custom Draft в этом году пройдет в гараже бывших членов ЦК площадью более 1500 квадратных метров, расположенном рядом с метро «Савеловская» по адресу Бумажный проезд, д. 19, стр. 3. Стоимость входного билета составляет 550 рублей, а для детей в возрасте до 6 лет, пришедших на выставку со взрослыми, вход бесплатный.

Объектом кастомайзинга может стать любое транспортное средство. Была бы идея. Например, из скутера можно сделать бэтмобиль.

Чаще объектами кастомайзинга становятся старые автомобили. Предлагаем вам подборку самых интересных Жигулей, превращенных в объекты искусства.

Фото: Art Custom Draft