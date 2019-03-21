Три дня кастом-проектов и альтернативной истории советского автопрома

Международная выставка кастом-дизайна Art Custom Draft является единственной в своем роде на территории России.

Материалы по теме
Победительница конкурса Miss Tuning 2018 + галерея ее конкуренток

В Москве с 29 по 31 марта пройдет четвертая международная выставка кастом-дизайна Art Custom Draft 2019, которая является единственной в своем роде на территории России.

На выставке будут представлены объекты кастом-арта, а также художественные работы, предлагающие альтернативную историю развития советского автопрома. Все проекты, созданные на базе не только автомобилей, но и мотоциклов, а также велосипедов, уникальны и прежде нигде не выставлялись. Например, посетители смогут увидеть Delorean DMC-12, стилизованный под машину времени из ставшего культовым фильма «Назад в будущее», и Dodge Charger Генерал Ли, ставший всемирно известным благодаря сериалу и фильму «Придурки из Хазарда».

Организаторы позаботились не только об экспозиции, но и об интерактивных развлечениях. Это конкурсы со специальными призами от Авто.ру, соревнования художников скетчбатл, в которых они будут рисовать на время, живые концерты групп новой волны и выступление хэдлайнера фестиваля Васи В. из группы «Кирпичи», который представит новый альбом «Триумф». Также в программе мероприятия мексиканские такос из почтового фургона-фудтрака, крафтовые напитки, кинопоказы, лекторий с экспертными мнениями в области кастом-культуры, развалы, где можно будет купить уникальные вещи, и многое другое.

Выставка кастом-дизайна Art Custom Draft в этом году пройдет в гараже бывших членов ЦК площадью более 1500 квадратных метров, расположенном рядом с метро «Савеловская» по адресу Бумажный проезд, д. 19, стр. 3. Стоимость входного билета составляет 550 рублей, а для детей в возрасте до 6 лет, пришедших на выставку со взрослыми, вход бесплатный.

Три дня кастом-проектов и альтернативной истории советского автопрома

Фото: Art Custom Draft

Три дня кастом-проектов и альтернативной истории советского автопрома
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые