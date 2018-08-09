Топ-5 крутых Жигулей, которые покажут на «ЖиФесте»

В преддверии третьего ежегодного фестиваля «ЖиФест», который состоится уже в это воскресенье в Национальном конном парке «Русь» (Ленинский район, Московская область), «За рулем» собрал в одном материале традиционную пятерку тюнинг-проектов.





ВАЗ-2105 Артема Ионова за два года сменил три стадии тюнинга: «дрифт по снегу», «дрифт по-сухому» и «шоу-кар в стиле дрифт». Сейчас эти Жигули с мотором 3S-GE (5-го поколения) от Toyota Altezza на 200 л.с. Визуальная концепция выдержана в стиле «японские Жигули» под дрифт. Из интересных доработок: коробка передач — 5-ступенчатая АКП от праворульной Altezza, вся проводка от Lexus IS 200, блок управления двигателем — вновь от Altezza. Тормоза 4-поршневые JBT, гидроручник Clubturbo, 4-точечные ремни безопасности D2, болтовой каркас безопасности с Х-баром, колесные диски Work Equip 01 и много чего еще. Планируется, что в дальнейшем автомобиль будет регулярно посещать трек-дни.

ВАЗ-2105 Никиты Шапочкина за три года пережил несколько глобальных перестроек. Владелец потихоньку приводил в порядок каждый агрегат. На данный момент установлены синие рычаги Clubturbo, доработана подвеска, установлены передние тормоза от ВАЗ-2112, задние дисковые тормоза от ВАЗ-2108, двигатель от ВАЗ-2112 объемом 1,6 л. Мотор немного доработан: распредвалы с подъемом 9,8 и фазой 303, ресивер от Clubturbo, дроссельная заслонка 58 мм, что на выходе дало около 150 л.с. Кузов полностью перекрашивался прошлым летом, был установлен обвес MCAteam, губа Вихур от VDM, дактейл и решетка на заднее стекло от LA—Design, диски реплика Work Equip. В салоне все просто и лаконично, оставлен максимально привычный вид, руль OMP, короткоходная кулиса передач и гидроручник от Clubturbo и два ковша Bride Low Max с 4-точечными ремнями безопасности Takata.

Профессиональный пилот Федор Воробьев, выступающий в главном чемпионате страны по дрифтингу РДС Гран-при на ВАЗ-2105, к этому сезону в очередной раз доработал свой легендарный болид. Очень серьезно подошли к подвеске, все настроили, сделали развесовку. Поставили новый боди-кид Clubturbo. Доработали двигатель. Теперь он выдает сумасшедшие 600 л.с. и 800 Нм! Напомним, что под капотом здесь мотор 2JZ-GTE, турбина Garrett 3576 GTX, распредвалы и шестерни кастом, кованые шатуны, поршни и кольца CP-Carrillo, головка блока доработана в MSG Motorsport. Блок управления двигателем AEM. Коробка передач BMW 320 ZF, передняя подвеска Clubturbo, рулевая рейка от Nissan 180 SX, сзади подрамник в сборе от Nissan Silvia S14 с регулируемыми рычагами.

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Компанию Жигулям в этот раз составят и интересные экземпляры передне- и полноприводных моделей АВТОВАЗа, демонстрируя преемственность поколений. Особенно интересен ВАЗ-2109 Алексея Романова. На момент попадания автомобиля в руки Алексея он представлял собой реэкспортный красный хэтчбек, слегка приправленный дилерскими допами. Первое время владелец просто ездил и радовался тому, что в принципе есть автомобиль. Но всегда хочется большего. Так и возникла идея тюнинга. Для начала привели в порядок кузов, так как авто 1988 года выпуска. Автомобиль был разобран полностью, проварен и перекрашен в черный цвет. Заняло это довольно много времени, потому что Алексей делал практически все своими руками и к тому же был студентом.

Не обошлось и без эксцессов: обокрали гараж и украли все возможные запчасти для тюнинга. Вот тогда-то и опустились руки. Несколько лет машина просто простояла в гараже, но Алексей все-таки решил ее доделать. К тому времени уже появился интернет и возможность увидеть, что строят в Европе и Америке.

«Меня привлекали низкие автомобили, но я всегда думал, что, конечно, это выглядит круто, но как же на этом ездить? — говорит автор проекта. — Ведь автомобиль должен передвигаться, получать практическое применение. Тем не менее постепенно я все больше хотел построить низкий автомобиль. Начал читать, смотреть и вникать в эту культуру. Ведь занижение объединяет очень много различных направлений. Мне больше всего приглянулся именно стэнс. Параллельно я проникся историей самого семейства Samara и начал искать импортные детали для тюнинга. Процесс это долгий и затратный, но очень интересный. Ты как будто проходишь какой-то квест. Постоянно проверяешь, нет ли в продаже того или иного предмета поиска. Договариваешься с людьми, которых даже не знаешь, отсылаешь и забираешь посылки, меняешься, сравниваешь цены. Радуешься, как ребенок, получив какую-нибудь долгожданную деталь. Я старался оставить визуально стоковый кузов с дилерскими ништяками, но сделать его более люксовым. Отсюда некоторые элементы от других автомобилей».

Самару довольно сложно «уложить на пол», говорит Алексей Романов. Особенно переднюю часть кузова. Для этого нужно перерезать и переварить многие элементы. Занижение и все переделки проходили постепенно. Изначально и мыслей не было о таком радикальном занижении и изменении конструкции. Но постепенно понял, что «девятка» недостаточно низкая, и продолжил переделывать ее. Так постепенно пришел к финишному сетапу, который на данный момент его полностью устраивает.

В него входят двигатель 1,3 л, экспортная 5-ступенчатая КП, мотор поднят на 8 см. Подняты все крепления подвески, убран стабилизатор, вырезаны и усилены оба лонжерона, изменена форма внутренних арок сзади, стоят проставки под шаровые, опоры двигателя все кастомные, благодаря им и осуществлен лифт. Стоят кастомные стойки 140 мм, сделан развал, который составляет 6+ градусов на передней оси и 7+ градусов на задней соответственно. Прямоточный выхлоп Стингер (доработан), салон полностью перешит, кресла Recaro спереди, диван Honda сзади. Полная шумоизоляция. Музыкальная инсталляция в багажнике. И, конечно, эффектные кастомные колесные диски.

Известный проект Вячеслава Максимова — дрифтовая «копейка» ВАЗ-2101 — в этом году отмечает свое десятилетие! Пройден путь от злого атмосферного двигателя на итальянских горизонтальных карбюраторах до мощного турбомотора в 300+ л.с. на базе отечественного двигателя ВАЗ-2112. Конечно же, автомобиль оснащен каркасом безопасности, гоночными сиденьями и прочими атрибутами спортивного авто. Именно для этого авто была изобретена и на нем же опробована подвеска для дрифта, так называемые зеленые и синие рычаги, которые в настоящий момент выпускают сразу несколько тюнинг-контор. Уникальное расширение DFTZ от Clubturbo было дополнительно переделано в стенах мастерской Santa_Fab, и теперь можно с точностью заявить, что это самая широкая «копейка» Жигули в мире! Дополняет картину огромный спойлер Origin Labo шириной 2 м.

В этом году машина, подготовленная к соревнованиям по дрифту, впервые выехала на кольцевую трассу Atron в Рязани и приняла участие в этапе чемпионата LTAC (Lada Time Attack Cup), где с ходу заняла 2-е (!) место в абсолюте среди 46 участников. Получился универсальный гоночный болид для любого вида соревнований.

Приезжайте 11 августа в Национальный конный парк «Русь» (Ленинский район, Московская область) на «ЖиФест 2018», чтобы посмотреть на эти и другие уникальные автомобили вживую и узнать все подробности о постройке таких необычных проектов из первых уст!

Текст: Светлана Парфенова

Фото: Светлана Парфенова, Илья Шимановский, Дмитрий Гавшин и из архивов владельцев