Daimler может отказаться от smart: слишком большие убытки

Концерн теряет 500–700 миллионов евро ежегодно на производстве и продажах субкомпактных городских микролитражек.

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Бренд smart, который появился на свет в 1998 году благодаря концерну Daimler и швейцарской часовой компании Swatch, в скором времени может прекратить свое существование. В сегодняшних условиях стагнации продаж на европейском рынке и росте популярности кроссоверов у марки мало шансов выжить.

Руководству Daimler AG крайне не нравится ситуация, когда одно из подразделений убыточно и портит финансовую отчетность. Поэтому сейчас правление концерна обсуждает будущее марки, окончательное решение должны принять до конца года.

По данным источников немецкой Handesblatt, новый глава концерна Ола Каллениус, сменивший в мае прошлого года на посту генерального директора концерна Дитера Цетше, не постесняется убить бренд в случае необходимости.

По оценкам аналитиков, smart с 1998 года принес немецкому автопроизводителю убытки в размере нескольких миллиардов евро.

В рамках реорганизации деятельности в концерне решили, что smart будет выпускать исключительно электромобили, но, по последним данным, такой шаг может оказаться для Daimler AG слишком дорогостоящим.

Нынешнее поколение smart ForTwo и smart ForFour было разработано совместно с Renault, которая предоставила платформу и всю технику от своего субкомпакта Renault Twingo. Но, по данным Handesblatt, французы хотят выйти из этого совместного проекта.

В прошлом году продажи smart снизились на 4,6%, до 128 082 автомобилей. В России было продано 689 смартов, что на 26% меньше, чем в 2017 году.

Марка smart представлена и на российском рынке. Такие автомобили есть, например, в парке московского каршеринга.

У smart есть версия и от знаменитого ателье Brabus. Причем машина предлагается в трех вариантах — ForTwo, ForFour и ForTwo Cabrio.

Фото: Daimler