Лететь до победного конца: маслкар на встречке

Что занесло водителя Chevrolet Camaro на встречную автомагистраль — непонятно.

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Автомагистраль и едущий в неправильном направлении водитель — смертельное сочетание. К счастью, эта история имеет относительно счастливый конец.

Автор видео, Коди Гоулер, ехал по шоссе I-55, проходящее через округ Сент-Луис в штате Миссури, США. Примерно в 14 часов дня его нагнал Chevrolet Camaro, едущий по встречке, по ту сторону отбойника. Вскоре после того, как Гаулер начал записывать видео, Camaro столкнулся со стареньким фургоном Chevrolet Express.

К счастью, это было не лобовое столкновение, а скользящий удар, который не привел к жертвам. Тем не менее автомобили сильно пострадали в аварии. У фургона оторвало водительскую дверь, помяло передний левый угол, изодрало левый бок и разбились все стекла. У Camaro смяты капот и бампер, оторвано зеркало и пропорот весь левый бок.

Непонятно, почему водитель Camaro Джозеф Дефан ехал в неправильном направлении. Ему 42 года, а значит о юношеском хулиганстве или старческом маразме речи не идет. Известно, что мужчине после аварии было предъявлено несколько обвинений: неправильное вождение, ненадлежащее использование полосы движения, нарушение постановления о финансовой ответственности (у него не было страховки) и управление автомобилем без прав. Для полного набора не хватает только обвинения в пьяном вождении, что многое бы объяснило. Но нет. Он такой в трезвом виде.

Исследование, проведенное Национальным советом по безопасности на транспорте США в 2012 году, выявило, что ДТП по вине водителей, выезжающих на полосы встречного движения на магистралях, случаются относительно редко. Эти люди становятся виновниками только 3% аварий, но именно подобные нарушения чаще других приводят к летальному исходу — в 22% случаев. Для сравнения, прочие аварии в США только в 0,3% случаев заканчиваются смертью их участников.

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Фото, видео: YouTube