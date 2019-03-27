Красиво и страшно: стена огня на выезде из туннеля

На северо-западе Италии вспыхнула растительность, из-за сильного ветра пожар быстро распространился. Пострадали и автомобилисты.

В ночь на вторник на возвышенности возле Коголето вспыхнул пожар. Порывы ветра достигали 100 км/ч, поэтому пожар быстро распространился, перекинувшись, в частности, и на придорожную инфраструктуру. Пришлось закрыть участок автотрассы между городами Варацце и Аренцано. В этом месте расположен туннель, и часть машин оказались запертыми у выезда из него — перед ними возникла стена огня. На фото и видео разбушевавшаяся стихия выглядит впечатляюще страшно, однако все обошлось, из автомобилистов никто не пострадал.

Из-за сильного пожара местные власти во вторник закрыли школы и эвакуировали порядка 50 семей. Сведений о пострадавших нет.