В прошлом году на российский рынок вышло сразу шесть компактных кроссоверов. Золотой Пегас достался отнюдь не самому практичному и доступному.

Россия следует общемировым тенденциям, когда кроссоверы выжимают с рынка традиционные автомобили. В сегменте компактных кроссоверов царит особо ожесточенная борьба: машины маленькие, нишевые, потому каждая компания старается привлечь клиента на свою сторону, демонстрируя те или иные достоинства своей машины.

В прошлом году в классе компактных кроссоверов на российском рынке дебютировало сразу шесть моделей. Причем за Золотой Пегас боролся настоящий интернационал! Для жюри стало сюрпризом, что победа досталась премиальному и довольно дорогому Volvo XC40. Читатели оценили не только дизайн машины и ее техническое оснащение, но и выставили довольно высокие оценки за практичность.

На втором месте отечественная Lada XRAY Cross. Машина стала лидером зачета в категории «Практичность», но это не помогло Ладе одержать победу: за дизайн и технику кросс-версия XRAY получила очень небольшое количество баллов.

На третьем месте расположился подзадержавшийся Mitsubishi Eclipse Cross. Видимо, возродив имя культового купе, японцы намекают спортивные характеристики свой модели. Но ничего этого у очередного кросс-купе нет. Зато автомобиль стильно смотрится и довольно практичен.

За пределами тройки оказалась яркая и необычная Toyota C-HR. Несмотря на довольно высокие цены на эту машину, читателям понравились ее техническая оснащенность и практичность. А вот необычный облик кроссовера понимания у читателей не нашел.

Замыкают рейтинг читательских симпатий автомобили, находящиеся на разных полюсах. Причем китайскому Lifan X70 удалось обогнать Citroen C3 Aircross, который заменил хэтчбек C3. Это только доказывает тот факт, что автомобили французской марки окончательно превратились в нишевые, а покупают их исключительно руководствуясь симпатиями к данной марке.

Компактные кроссоверы

Техника Дизайн Практичность Итого Лада XRAY Cross 2633 2232 28 892 33 757 Citroen C3 Aircross 709 1655 1714 4078 Lifan X70 717 480 4836 6033 Mitsubishi Eclipse Cross 4230 3350 8060 15 640 Toyota C-HR 5503 3338 5976 14 817 Volvo XC40 20 866 6275 19 838 46 979

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Фото: фирмы-производители