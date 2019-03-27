Моя дорогая холодная пятая точка: 7 млн за сломанный обогрев сиденья!

Клиент только через три года потребовал у дилера забрать автомобиль и выплатить ему полную стоимость новой машины.

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Алексей приобрел Kia Sorento в августе 2015-го в компании «Техно-Моторс» и с тех пор неоднократно его ремонтировал. Самая серьезная поломка — замена по гарантии дифференциала и раздаточной коробки. Эти работы проводились за счет производителя и в течение одного дня (ремонт выполнял другой дилер Kia). Впоследствии потребовались и другие визиты в сервис — для устранения незначительных проблем, связанных с первым ремонтом. Несколько раз у автомобиля выходил из строя обогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.

Клиент ремонтировал автомобиль не у продавца, компании «Техно-Моторс», а у других дилеров Kia, но тоже официальных. Последний раз обогрев сидений ремонтировали в феврале 2018 года, а в августе того же года владелец потребовал у компании «Техно-Моторс» забрать автомобиль и вернуть ему полную сумму с учетом подорожания модели за три года со дня покупки.

Сотрудники «Техно-Моторса» попросили владельца предоставить документы, подтверждающие многократные и длительные ремонты, чтобы определить, действительно ли у автомобиля имелся существенный недостаток. Ни автомобиля, ни документов (кроме сервисной книжки) клиент не предоставил. Дилер и не отказывал в замене, но не мог оценить обоснованность требований, сообщает «Челябинск.Онлайн».

В ноябре 2018-го владелец подал иск в районный суд Курганской области, который встал на сторону водителя. А 12 марта этого года после апелляции решение первого суда поддержала коллегия Курганского областного суда. Дилеру, продавшему автомобиль, присудили компенсировать клиенту более 7 млн рублей: это цена Kia Sorento в 2015 году — 1 594 900 рублей, разница стоимости между новым Sorento тогда и сейчас — 260 000 рублей, компенсация морального вреда в 2000 рублей (истец просил 20 000 рублей). Но большая часть суммы — это неустойка (1% за каждый день просрочки) и штраф. Сумма продолжает расти ежедневно примерно на 17 тысяч рублей.

В «Техно-Моторсе» с позицией суда не согласны и будут оспаривать это решение. Истец не предоставил документов, что машина провела в ремонте более двух месяцев, не предоставил и сам автомобиль, чтобы была возможность убедиться, что настолько частые поломки обогрева сидений не связаны с характером эксплуатации.

Закон «О защите прав потребителей» разрешает при обнаружении существенного недостатка вернуть автомобиль продавцу и взыскать компенсацию, если возникла просрочка. К таким недостаткам относятся проблемы, для устранения которых требуются несоразмерные расходы, а также если автомобиль провел в ремонте более 45 дней или простаивал более 30 суток каждый гарантийный год. Но суд посчитал существенным недостатком многократный ремонт сиденья — в силу повторяемости проблемы. В «Техно-Моторсе» считают, что помимо недостаточных доказательств этих «повторений» поломки обогрева сидений вовсе не мешали ездить на автомобиле. А еще при возникновении проблем с автомобилем по закону клиент должен сразу выбрать форму компенсации: либо бесплатный ремонт, либо замену, либо возврат денег. Здесь же сначала клиент ремонтировал автомобиль по гарантии и продолжал ездить, а к концу гарантийного периода вдруг потребовал вернуть деньги.

Дилер намерен подать апелляцию и надеется выиграть дело в судах высших инстанций.

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