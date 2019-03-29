ВС признал законность приказа МВД о регистрации ТС

Верховный суд в споре автомобилиста и МВД принял сторону ведомства, подтвердив в очередной раз законность приказа № 399.

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Верховный суд (ВС) не нашел противоречий федеральным законам в приказе МВД № 399, устанавливающего правила регистрации транспортных средств в ГИБДД.

Напомним, что в суд с иском обратился житель Еврейской автономной области Дмитрий Новиков, который требовал признать незаконными некоторые положения приказа, устанавливающие ограничение срока хранения регистрационных знаков после снятия ТС с учета одним годом. По мнению Дмитрия, ограничение сроков противоречит Гражданскому кодексу РФ и, в частности, статьям, регламентирующим договоренности между поклажедателями и хранителями.

Суд принял сторону МВД, так как спор между ГИБДД и Дмитрием проходил в период действия старого приказа, предписывающего сдавать номерные знаки в день снятия ТС с учета. Кроме того, регистрационные номера не являются собственностью получившего их автовладельца, а лишь дают ему право выезжать на дороги общего пользования. То есть между автовладельцами и ГИБДД, в том что касается номерных знаков, возникают отношения, вытекающие из административно-властных полномочий и главным регулятором здесь является закон «О безопасности дорожного движения», а не Гражданский кодекс или какой-либо иной документ.

Эта точка зрения была поддержана также представителями Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры. В результате Верховный суд не удовлетворил иск Дмитрия Новикова.

Это уже не первая попытка граждан оспорить те или иные пункты Правил регистрации транспортных средств в ГИБДД.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС