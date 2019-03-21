Водитель пошел в Верховный суд: он против приказа МВД о регистрации

В Верховный суд подан иск в отношении приказа МВД о правилах регистрации транспортных средств в ГИБДД.

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Житель Еврейской автономной области Дмитрий Новиков обратился в Верховный суд РФ с иском, в котором он опротестовывает законность приказа МВД № 399, устанавливающего правила регистрации транспортных средств в ГИБДД. По мнению истца, он противоречит Гражданскому кодексу.

История конфликта Дмитрия и действующего в соответствии с приказом регионального УГИБДД берет начало в 2014 году, когда была прекращена регистрация его автомобиля. Произошло это из-за того, что инспекторы выявили несанкционированные изменения в конструкции транспортного средства, а именно сварные швы на раме, пишет «КоммерсантЪ.» В 2016 году Дмитрий пришел в ГИБДД сдать номерные знаки этого автомобиля на хранение. Как оказалось, они были объявлены в розыск. В результате номера изъяли и в 2018 году утилизировали.

Дмитрий Новиков обратился в Верховный суд, требуя признать незаконными положения приказа МВД № 399. Дело в том, что на момент аннулирования регистрации его автомобиля действовал приказ МВД №1001 от 2008 года, который позволял сдавать государственные номера на хранение в любое время после снятия ТС с регистрации, считает истец. Новый же приказ ограничил этот срок до года.

Дмитрий в своем иске ссылается на то, что при сдаче номеров на хранение между ним и ГИБДД возникают «отношения поклажедателя и хранителя». Если следовать Гражданскому кодексу, то договор хранения, заключаемый в письменной форме, без указания сроков этого самого хранения, является бессрочным, а значит и храниться номера могут сколько угодно, до востребования. Именно здесь и кроется противоречие приказа МВД Гражданскому кодексу.

В МВД иск считают необоснованным. Официальный представитель МВД в Верховном суде Гайк Марьян указывает на то, что, согласно закону «О безопасности дорожного движения», регистрация автомобиля в ГИБДД — это допуск его на дороги общего пользования. При этом регистрационные знаки не являются собственностью владельца, поэтому с автомобилистов и не берется плата за их хранение.

В отношении сроков хранения госномеров Гайк Марьян пояснил, что приказ МВД № 399, наоборот, расширил сроки хранения до года, тогда как прежде при аннулировании регистрации номера следовало утилизировать сразу, а при перерегистрации авто на нового владельца — в течение полугода.

Судебные слушания по иску Дмитрия Новикова назначены на 28 марта этого года.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС