В России могут появиться новые регистрационные номера

Рабочая группа «Автонет» предложила оснащать электромобили государственными регистрационными знаками зеленого цвета.

Не успел новый ГОСТ на государственные регистрационные знаки транспортных средств вступить в силу, как тут же посыпались новые предложения. Так, рабочая группа НТИ «Автонет» предлагает ввести для электромобилей свои регистрационные знаки. Это, по мнению представителей «Автонета», должно способствовать популяризации «зеленого» транспорта.

«Автонет» предлагает оснащать электромобили регистрационными знаками зеленого цвета. По его словам, соответствующее предложение в ближайшее время будет направлено в МВД и в Минтранс.

«Сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Введение государственных зеленых номерных знаков — первый шаг в этой работе», — заявил РИА Новости советник одного из руководителей «Автонета» Роман Малкин.

Сегодня в России существуют номера белого цвета (обычные автомобили), желтые (коммерческий транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки), синие (полиция), черные (военные), красные (дипломатические).

Сегодня в России не осуществляются официальные продажи электромобилей: все они, новые и подержанные, ввозятся серыми дилерами и частными лицами. На конец 2018 года в нашей стране было зарегистрировано чуть более тысячи электромобилей.

Фото: АГН «Москва»