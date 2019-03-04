Данные всех автомобилей в России сделают открытыми

С такой инициативой выступило МВД. По мнению чиновников, создание государственного реестра сократит количество преступлений с транспортными средствами.

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Соответствующий законопроект опубликован на сайте regulation.gov.ru. Если он будет одобрен, то в России будет создан единый государственный реестр транспортных средств. Доступ граждан к нему сделают бесплатным. Оператором системы выступит само министерство.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства говорится о том, что изначально в реестре будут содержаться данные по состоянию вступления в силу настоящего реестра. Это 4 августа 2019 года, когда в силу вступит новая редакция закона «О государственной регистрации транспортных средств».

МВД хочет размещать практически всю информацию об автомобилях, включая их VIN—коды, тип, год выпуска, экологический класс, число собственников и информацию о владельцах. Но последняя будет доступна только сотрудникам полиции, прокуратуры, следователям и таможенникам.

Общественное обсуждение законопроекта закончится 15 марта. В случае положительных итогов оно будет направлено в правительство в виде поправок к закону «О государственной регистрации транспортных средств».

По данным ГИБДД, на сегодня в России стоит на учете более 60 млн автомобилей. Доступ к данным по автомобилям осуществляется через ФИС ГИБДД. Но данные оттуда могут получить только сотрудники полиции.

Фото: АГН «Москва»