Забавная видеоинструкция, как решить неожиданную проблему. Разумеется, если в машине есть пассажир, готовый на время стать... стеклоочистителем.

Двое развеселых мичиганских парней, которым, похоже, море по колено, неожиданным образом решили вопрос с неисправными стеклоочистителями. Им самим это настолько понравилось, что они сняли идею на мобильный телефон и выложили ролик в интернет.

Выдумка их незатейлива:

«Мы с моим другом Мелвином ехали домой с работы, когда дворники перестали работать. Мы вышли, привязали по ниточке к каждому стеклоочистителю, пропустили их в окно, связали вместе и начали тянуть. Мы сами стали „дворниками“ и благополучно добрались до дома», — поясняет автор ролика.

Впрочем, пользователи Ютюба скептически отнеслись к этой идее. Дескать, как это «креативненько»: кататься по улице, курить и работать щетками!

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Видео: YouTube