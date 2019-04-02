Сыграй в игру и протестируй спорткар с Лиса рулит

Шинный концерн Continental начинает игру, главный приз в которой — тест-драйв спорткара.

Материалы по теме Continental предлагает сэкономить с новой летней шиной

Continental, разработавший концепцию «умной экономии», намерен наглядно продемонстрировать ее преимущества.

С помощью популярных блогеров Елены Лисовской (проект «Лиса Рулит») и Сергея Стилова, а также новой премиум-шины EcoContact6 компания продемонстрирует все плюсы «умной экономии».

Суть концепции заключается в том, что при покупке, в частности, шины человек может рассчитывать на дополнительные преимущества, такие как экономия топлива, а также денег и времени на обслуживание автомобиля.

Для участия в мероприятиях необходимо зайти на сайт Game.contipromo.ru и, заполнив электронную форму, ответить там на несколько вопросов. Разыгрываются призы не только от компании Continental, но и от ее партнеров, а главной наградой победителям станет тест-драйв мощного спортивного автомобиля Jaguar F-Type или электромобиля Jaguar I-Pace в компании автомобильного блогера.

Принять участие в мероприятиях бренда можно здесь.

Подробнее о шине Continental EcoContact 6 можно узнать здесь.

Фото: Continental