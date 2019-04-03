Появившееся 1 апреля сообщение о создании «российского Прадо» вызвало бурные обсуждения в социальных сетях и комментариях к нашей новости на сайте.

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Первого апреля мы опубликовали новость о том, что УАЗ разработает новую модель автомобиля, которую генеральный директор предприятия Вадим Швецов окрестил «русским Прадо». Это не шутка, и новый внедорожник УАЗа, по предварительным оценкам, должен стоить в районе 1,5 млн рублей.

Автомобиль получит новую платформу с новыми агрегатами и будет выпускаться в разных кузовах. Кроме того, появятся и новые 4-цилиндровые турбированные и атмосферные двигатели, работающие на газе и бензине, которые «Соллерс» разрабатывает совместно с немецкой компанией FEV. О турбодизеле речи пока не идет.

Новость была воспринята автомобилистами с недоверием. Дело не в том, что она могла быть первоапрельской шуткой, а в том, что разговоры о новой модели УАЗа идут уже давно, но так и остаются разговорами. Более того, автомобилисты, особенно владельцы машин марки УАЗ, неохотно верят в способность предприятия выпускать качественные и надежные внедорожники, за которые можно просить 1,5 млн рублей. Имидж марки придется выправлять не один год, уверены они.

«Я, возможно, купил бы Патриот, если бы он продавался за разумную цену. При этом известные недостатки текущего Патриота могут влиять на уровень этой цены и, соответственно, на уровень претензий к заводу. Чем дешевле Патриот, тем больше ему можно простить. Но у меня нет денег на этот Патриот, даже просто потому, что глупо за это платить столько. До остальных аргументов за или против дело даже не доходит. И уж конечно не дойдет, если это же будет стоить в полтора-два раза больше», — рассуждает о ценах и их адекватности Алексей.

На обязательность соответствия цены и качества указывает еще один Алексей, из Санкт-Петербурга:

«Для начала надо убедить граждан, что УАЗ не ломается и не ржавеет хотя бы в гарантийный период, а так же в том, что производитель честно выполняет гарантийные обязательства. Пока такой уверенности нет, продаж в нужных количествах для хорошей рентабельности завода не будет, даже если автором дизайна будет самый лучший дизайнер и в комплектациях будут заявлены самые необычные опции. Как и в истории с автоматом: да, он жизненно необходим, но если автомобиль с ним будет кушать на треть больше бензина, то очередной провал обеспечен».

На то, что доверия новой модели не будет из-за устоявшегося имиджа машин марки УАЗ, указывает безымянный участник обсуждения:

«УАЗ не может АКПП поставить уже лет 10, а тут „новые модели“, „новые платформы“. Все, от потребителей до спецкоров, говорят об одном — повышение качества! Заработав себе имидж „гниющей повозки“, хотят за год-два (подняв качество) заработать всеобщую любовь. Мягко говоря, странно...»

Кто-то усмотрел в предстоящих событиях знакомый сценарий их развития.

«Будет все как с 4х4 и Шевинивой. Прадопатриот будет таким же, как Патриот, только за 1,5 млн рублей», — пророчит Wiking.

Другой участник обсуждения приводит в пример историю Волги Сайбер.

«УАЗ Патриот давно пора кардинально обновить. Но если он по весу и габаритам будет как Prado, то при таких двигателях и цене его, скорее всего, ждет судьба Волги Сайбер. Да и в сознании людей еще предстоит сформировать убеждение, что новый УАЗ будет качественным и надежным автомобилем, а для этого требуется время», — высказался Александр.

Кто-то видит проблему в маркетинге, в управленцах и персонале. Доводы этих людей звучат вполне убедительно.

«Соллерс в России сначала угробил Фиат, затем СсангЙонг, теперь Форд. Скоро очередь УАЗа», — указывает на больное, по его мнению, место Александр.

Другой решивший высказаться автомобилист под ником Paul Zed тоже вспомнил историю Сайбера и винит в этом управленцев:

«Помнится, дерипасковский загубленный ГАЗ Волга пытались тоже укомплектовывать двигателями австрийской инжиниринговой фирмы. Результат вы знаете. Нет больше Волги и даже купленный завод Крайслера и делающийся на нем Сайбер тоже загублены. Боюсь, начинание Швецова пойдет по такому же Дерипаской проторенному пути. Увы...»

Винить лишь руководство склонны не все. Ряд людей указывают на то, что следует менять оборудование на более современное, на котором будут работать обученные люди.

«Если при этом будет новый конвейер, полностью новый персонал и другой подход к работе — шансы будут. Отсутствие хотя бы одной из составляющих гарантирует полное фиаско», — уверен TSI.

На этот важный аспект указывает и Александр К.:

«Да разработать-то — это пол беды, кто эти разработки делать будет и, самое главное, на чём (оборудование)... Разруха кругом».

Некий Алексей видит грубый просчет в маркетинге компании, а именно — в решении выпустить более дорогой автомобиль при огромном спросе на бюджетные версии. И снова в посте упоминается Сайбер.

«Забавно. УАЗ сейчас там, где есть, потому, что его „настоящий внедорожник“ банально дорог для своего основного потребителя — жителя провинции и сельской местности. Это проблема. И руководство УАЗа нашло решение: давайте выпустим еще более дорогой „настоящий внедорожник“! А в целом, повторяется история с Сайбером. Мне кажется — вбухают деньги, „ничего не вышло“ и конец», — рассуждает Алексей.

Некоторые читатели разделяют успех предприятия и успех модели. Говоря о новинке, они поддерживают решение УАЗа, но при этом не верят в то, что новинка будет востребована.

«Такой ребрендинг пойдет на пользу УАЗу как марке, но только каких-либо продаж от этого в наше непростое время они не получат», — высказался безымянный участник обсуждения новости.

И, конечно же, люди сетуют по поводу отсутствия в линейке двигателей турбодизельных моторов. Отсутствие этих мощных и выносливых агрегатов на внедорожнике — явный просчет отдела маркетинга, что обязательно отразится на продажах.

Не обошлось в обсуждениях и без советов, как и что следует сделать, чтобы получить недорогой конкурентоспособный автомобиль.

«Эх, купили бы лучше 105-ю платформу. Движочек туда дизель литра на 2,5 современный и вот тема была бы», — уверен Alexei_VM.

Ему возражает участник форума под ником petrick:

«Однако маркетологи на УАЗе не зря: они много чего „интересного“ в прототипах показывали, но никогда не делали, понимая, что спроса не будет. На 105-й тоже не будет спроса».

Ему возражают, мол, почему на УАЗ спрос есть, а на 105-й не будет? На покупке платформы настаивает и Олег, которого не смущает судьба Сайбера. Его совет выглядит так:

«УАЗ! Купите лучше старую платформу Прадо или Паджеро у японцев (как это делают китайцы) и под своим брендом выпускайте проверенные временем надежные внедорожники. Это и дешевле вам получится (не надо будет выдумывать велосипед), и клиентов явно больше станет».

Есть среди нас и оптимисты, которые разумно предлагают подождать и посмотреть, что получится у тех, кто посвятил свою жизнь автомобилестроению.

«Очень даже интересно! А вдруг, получится комфортный, безопасный, шикарный УАЗ. Главное, чтобы руководство не включило „заднюю передачу“. Гадать не будем, поживем — увидим! Еще не известно, что за полтора миллиона через два года можно будет купить», — призывает Русик.

Другие просто желают удачи предприятию, видя, что его руководство ставит на кон буквально все:

«Пожелаем удачи УАЗу, им она очень понадобиться: если у них не выйдет конкурентного продукта, траты на запуск новой модели убьют УАЗ».

Кто-то просто радуется грядущим переменам:

«Главное, что это всё же свершится! А то я в 2017 году прототип в НАМИ видел, надеялся, что в 2019 выпустят… Но хоть на 2020-й анонсировали. Уже радость! В любом случае, он найдет своих покупателей. Да и про двигатель Швецов обмолвился, что его совместно с немцами разрабатывают. Есть шанс! Сейчас-то УАЗ в лице владельцев вкладывает свои деньги, не чужие. Думаю, есть просвет. Свои кровные, просто так не отдают».

Пока же автомобили УАЗ и их качество являются поводом для разного рода шуток, некоторые из них следует признать весьма забавными и оригинальными, как, например, это видео:

Подробнее о новой модели УАЗа можно узнать здесь.

Не менее бурное обсуждение вызвала и новость о том, что в Грузии начнут выпускать собственный автомобиль.

Фото, видео: УАЗ, YouTube