16 автомобилей столкнулись на скоростной автомагистрали

Столкновение 16 автомобилей на автомагистрали Пекин-Тибет привело к одной серьезной травме и шести незначительным ранениям.

Авария произошла 3 апреля примерно в 12:20 по местному времени в 59,8 км от Пекина, на скоростной автомагистрали Пекин-Тибет. По предварительным данным, причиной «паровозика» стал большой грузовик. В результате аварии повреждено несколько легковых автомобилей и автобус.

Один человек серьезно ранен, еще шесть получили лишь ушибы. К счастью, несмотря на то, что трасса скоростная, погибших нет. Спасатели ликвидируют последствия аварии, пострадавших доставили в больницу.

На фото и видео, загруженных пользователями соцсетей, видно, что грузовик съехал с шоссе, многие машины сильно повреждены, некоторые полностью раздавлены и не подлежат восстановлению, повсюду разбросаны куски металла и осколки стекла.

В настоящее время этот участок дороги закрыт, сообщает jqknews.com. Полиция расследует причины аварии.

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Видео: YouTube