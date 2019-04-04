Юмориста Дмитрия Хрусталева лишат прав

Телеведущий отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, из-за чего теперь может лишиться водительских прав.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования может обернуться для известного телеведущего и юмориста Дмитрия Хрусталева лишением водительских прав и наложением штрафа.

На днях в Москве, на улице Аргуновская, сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes—Benz, которым управлял Дмитрий. У инспекторов возникло подозрение, что известный телеведущий находится в состоянии опьянения, после чего его попросили подышать в алкотестер и сдать предусмотренные в подобных случаях анализы. Как ни странно, но шоумен отказался выполнить законное требование сотрудников полиции, сославшись на то, что опаздывает на съемки. Об этом каналу «360» рассказала директор артиста Анна Тригуб.

«Он опаздывал на съемку, поэтому отказался от освидетельствования, сдачи анализов и прочего. Естественно, они считают отказ основанием для того, чтобы обвинить его в нетрезвом вождении», — объясняет Анна.

Теперь Дмитрию Хрусталеву предстоит предстать перед судом, который вынесет решение по его делу. Согласно законам, отказ от медосвидетельствования в РФ не возбраняется, но влечет за собой лишение водительских прав, как если бы человек был пойман пьяным за рулем. Артист и его директор осознают, что дело идет к лишению прав, но не унывают:

«Все вполне может кончиться тем, что у него отберут права. Но, в конце концов, в Москве есть такси, есть водители, все нормально», — комментирует последствия отказа Анна.

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Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС