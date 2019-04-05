Как это мило: мальчик обменял свой Xbox на машину для матери

Юный Уильям Престон пожертвовал любимую игрушку, чтобы купить подержанный автомобиль. Он был очень нужен семье.

На фото 13-летний Уильям Престон стоит перед машиной, которой он удивил свою мать в прошлом месяце. Самоотверженный 13-летний мальчик из Невады растопил сердца многих в Америке, да и не только там!

Кристал Престон — мать-одиночка с тремя несовершеннолетними детьми, и они еле-еле сводят концы с концами. Живут они в Фернли (штат Невада, США) и очень нуждались в автомобиле. Для этих мест машина не роскошь, а насущная необходимость.

В семье подрастает Уильям, которому пришлось рано повзрослеть, так как он вынужден помогать своей маме. Уильям делает работу по дому и помогает соседям — стрижет газоны, убирает дворы, чтобы заработать дополнительные деньги. «Он устал видеть, как я плачу», — говорит женщина.

Однажды Уильям просматривал Facebook и заметил предложение о продаже малолитражки Chevrolet Metro 1999 года. Владелицей автомобиля была женщина.

«Это было действительно очень дешево, поэтому я спросил, могу ли обменять машину на свой Xbox (Ред.: игровая приставка) или как-то заработать», — рассказал он изданию fox5vegas.com.

Не сразу, но она согласилась, видимо, вошла в положение мальчика.

Женщина, продававшая машину, забрала семейство и отвезла к себе, чтобы они могли осмотреть автомобиль. Это был трогательный момент для матери, которая заплакала, как только поняла, что все это ей не снится.

«Вы знаете еще какого-то 13-летнего подростка, который покупает своей маме автомобиль? Я не знаю ни одного, никогда о таком даже не слышала», — призналась Престон.

Об этой истории стало известно благодаря Фейсбуку, женщина рассказала обо всем 24 марта, после того, как получила ключи и документы на машину. Престон благодарит своего сына: «Я так горжусь тобой, Уильям, я люблю тебя, у тебя такое большое сердце».

Фото: fox5vegas.com