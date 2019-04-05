Gold Print Awards: победители названы!

Подведены итоги ежегодной премии Gold Print Awards среди лучших рекламодателей в печатных СМИ. Главной целью премии является популяризация и продвижение прессы в качестве одного из наиболее эффективных каналов для распространения рекламных сообщений.
Ведущими торжественной церемонии были Иван Чуйко (телеканал «СТС»), Диля Долинская (телеканал «Пятница») и Григорий Айриев. Гостями Gold Print Awards стали генеральный директор Tiffany Марина Левочка и директор по маркетингу Tiffany Марика Шикова, генеральный директор Clarins Эдгар Шабанов, генеральный директор L’Oréal Жорж Шишманов и генеральный директор L’Oréal luxe Валентина Румянцева, коммерческий директор Louis Vuitton Екатерина Доллежаль, генеральный директор Dior Анна Базанова, marketing and pr-executive марки Antonio Puig Екатерина Синенькая, генеральный директор «ФирнМ» Николай Кириллов, председатель совета директоров «Эвалар» Наталия Прокопьева и многие другие топ-менеджеры крупных компаний.
В этом году 116 компаний боролись за победу в 16 номинациях, включая Гран-При премии. Награды, выполненные в форме золотых слитков, победителям вручали топ-менеджеры крупнейших медиа и издательских домов. Лауреатами Gold Print Awards в 12 основных номинациях стали (выделены компании, получившие главную награду в своей категории):
Лучший рекламодатель в сегменте Retail
- ЭЛЬДОРАДО
- H&M
- LEOMAX
Лучший рекламодатель в сегменте «Индустрия развлечений»
- ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
- ЛИГА СТАВОК
- ЛЕОН
Лучший рекламодатель в сегменте «Недвижимость»
- CAPITAL GROUP
- А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ
- САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Лучший рекламодатель в сегменте «Интерьер&Декор»
- WWTS
- SCAVOLINI S.P.A.
- MINOTTI S.P.A.
Лучший рекламодатель в сегменте Pharma
- ФИРН М
- МАТЕРИА МЕДИКА
- ЭВАЛАР
Лучший рекламодатель в сегменте Perfumery
- LOUIS VUITTON MOЁT HENNESSY SA
- ANTONIO PUIG
- COTY GROUP WORLDWIDE
Лучший рекламодатель в сегменте Auto
- HYUNDAI
- VOLKSWAGEN
- BMW
Лучший рекламодатель в сегменте Fashion
- CHANEL
- MAX MARA
- LOUIS VUITTON MOЁT HENNESSY SA
Лучший рекламодатель в сегменте Beauty
- ЗЕЛДИС
- CLARINS
- L'OREAL
Лучший рекламодатель в сегменте Watches&Jewelry
- RICHEMONT GROUP
- MERCURY
- SWATCH GROUP
- TIFFANY & CO
Лучший рекламодатель в сегменте «Финансы&Страхование»
- СБЕРБАНК РОССИИ
- ПОЧТА БАНК
- МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Прорыв года
- СОВКОМБАНК
- ECCO
- REDMOND INDUSTRIAL GROUP
В отдельные три категории были выделены медиаигроки и проекты. Победителями в данных номинациях стали:
Лучшее медиаагентство года: DENTSU AEGIS NETWORK
Лучший рекламодатель в сегменте Медиа: НТВ
Лучший кросс-медийный проект: ПРОЕКТ МАРШРУТ БОЛЕЛЬЩИКА. Это совместный проект «За рулем» и «Комсомольской правды».
Обладателя Гран-При определило голосование попечительского совета премии, председателем которой является президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев. Им был признан СОВКОМБАНК.
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