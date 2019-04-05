Gold Print Awards: победители названы!

Состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии среди лучших рекламодателей в печатных СМИ.

Подведены итоги ежегодной премии Gold Print Awards среди лучших рекламодателей в печатных СМИ. Главной целью премии является популяризация и продвижение прессы в качестве одного из наиболее эффективных каналов для распространения рекламных сообщений.

Ведущими торжественной церемонии были Иван Чуйко (телеканал «СТС»), Диля Долинская (телеканал «Пятница») и Григорий Айриев. Гостями Gold Print Awards стали генеральный директор Tiffany Марина Левочка и директор по маркетингу Tiffany Марика Шикова, генеральный директор Clarins Эдгар Шабанов, генеральный директор L’Oréal Жорж Шишманов и генеральный директор L’Oréal luxe Валентина Румянцева, коммерческий директор Louis Vuitton Екатерина Доллежаль, генеральный директор Dior Анна Базанова, marketing and pr-executive марки Antonio Puig Екатерина Синенькая, генеральный директор «ФирнМ» Николай Кириллов, председатель совета директоров «Эвалар» Наталия Прокопьева и многие другие топ-менеджеры крупных компаний.

В этом году 116 компаний боролись за победу в 16 номинациях, включая Гран-При премии. Награды, выполненные в форме золотых слитков, победителям вручали топ-менеджеры крупнейших медиа и издательских домов. Лауреатами Gold Print Awards в 12 основных номинациях стали (выделены компании, получившие главную награду в своей категории):

Лучший рекламодатель в сегменте Retail

ЭЛЬДОРАДО

H&M

LEOMAX

Лучший рекламодатель в сегменте «Индустрия развлечений»

ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

ЛИГА СТАВОК

ЛЕОН

Лучший рекламодатель в сегменте «Недвижимость»

CAPITAL GROUP

А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ

Лучший рекламодатель в сегменте «Интерьер&Декор»

WWTS

SCAVOLINI S.P.A.

MINOTTI S.P.A.

Лучший рекламодатель в сегменте Pharma

ФИРН М

МАТЕРИА МЕДИКА

ЭВАЛАР

Лучший рекламодатель в сегменте Perfumery

LOUIS VUITTON MOЁT HENNESSY SA

ANTONIO PUIG

COTY GROUP WORLDWIDE

Лучший рекламодатель в сегменте Auto

HYUNDAI

VOLKSWAGEN

BMW

Лучший рекламодатель в сегменте Fashion

CHANEL

MAX MARA

LOUIS VUITTON MOЁT HENNESSY SA

Лучший рекламодатель в сегменте Beauty

ЗЕЛДИС

CLARINS

L'OREAL

Лучший рекламодатель в сегменте Watches&Jewelry

RICHEMONT GROUP

MERCURY

SWATCH GROUP

TIFFANY & CO

Лучший рекламодатель в сегменте «Финансы&Страхование»

СБЕРБАНК РОССИИ

ПОЧТА БАНК

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Прорыв года

СОВКОМБАНК

ECCO

REDMOND INDUSTRIAL GROUP

В отдельные три категории были выделены медиаигроки и проекты. Победителями в данных номинациях стали:

Лучшее медиаагентство года: DENTSU AEGIS NETWORK

Лучший рекламодатель в сегменте Медиа: НТВ

Лучший кросс-медийный проект: ПРОЕКТ МАРШРУТ БОЛЕЛЬЩИКА. Это совместный проект «За рулем» и «Комсомольской правды».

Обладателя Гран-При определило голосование попечительского совета премии, председателем которой является президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев. Им был признан СОВКОМБАНК.