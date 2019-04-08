ГИБДД хочет усилить наказание за ряд нарушений. Порядка станет больше!

Законопроекты, направленные на борьбу с самыми опасными правонарушениями, уже подготовлены, рассказал представитель ведомства.

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За наиболее опасные нарушения правил дорожного движения Госавтоинспекция планирует усилить наказание, рассказал замглавы ведомства Александр Быков.

Это такие нарушения, как вождение в пьяном виде, без прав, за проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы, а также побег с места дорожно-транспортного происшествия. Открытым также остается и вопрос о введении дифференцированного наказания за систематические нарушения правил дорожного движения.

«Думаю, в итоге мы придем к правильному решению и те законопроекты... найдут свое применение и будут в ближайшее время приняты», — передает слова Быкова РИА Новости.

Ранее в Госдуме предлагали конфисковывать транспортное средство у водителей, совершивших ДТП.