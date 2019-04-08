ГИБДД хочет усилить наказание за ряд нарушений. Порядка станет больше!

Материалы по темеУ стритрейсеров будут конфисковывать автомобили
За наиболее опасные нарушения правил дорожного движения Госавтоинспекция планирует усилить наказание, рассказал замглавы ведомства Александр Быков.
Это такие нарушения, как вождение в пьяном виде, без прав, за проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы, а также побег с места дорожно-транспортного происшествия. Открытым также остается и вопрос о введении дифференцированного наказания за систематические нарушения правил дорожного движения.
«Думаю, в итоге мы придем к правильному решению и те законопроекты... найдут свое применение и будут в ближайшее время приняты», — передает слова Быкова РИА Новости.
Ранее в Госдуме предлагали конфисковывать транспортное средство у водителей, совершивших ДТП.
- Кроме того, в Госдуме также предлагали конфисковывать автомобили у тех, кто дважды попадался пьяным за рулем. С инициативой выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
- Ранее собирались изымать машины у тех водителей, кто уже лишен прав, но продолжает ездить за рулем. Эта инициатива законом тоже не стала.
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