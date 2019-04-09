Выяснилось, что есть группа граждан, которые используют свой автомобиль в качестве залогового предмета и делают это порой несколько раз в год.

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27% россиян, которые пользовались в 2018 году услугами автозаймов, закладывали свои автомобили чаще раза в год. Обычно это молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, таких 39%. На втором месте по количеству повторных займов — 35-45-летние россияне (35%), на третьем — клиенты 45-55-летнего возраста (16%). Пожилые граждане — от 65 лет, повторно закладывали автомобили крайне редко, таких всего 0,3%. Редко приходили за такими займами молодые люди до 25 лет и люди в возрасте 55–65 лет — по 5% соответственно.

Более трех раз свои автомобили заложили в прошлом году клиенты в возрасте 25–35 лет (16%) и в возрасте 35–45 лет (14%).

Большинство тех, кто неоднократно закладывал свой автомобиль, проживают в Москве — 22%, и Санкт-Петербурге — 6%.

Исследование по итогам 2018 года провели эксперты онлайн-сервиса автозаймов CarMoney (1500 офисов в 60 регионах) на основании своей статистики.

Затруднительные денежные ситуации случаются у многих, но не каждый решится взять деньги под залог своего железного друга. Где и какие автомобили закладывают в России, выясняли в ходе другого исследования.

В марте на вторичном рынке продажи незначительно, но снизились. В лидерах по-прежнему Lada.



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