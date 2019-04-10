Правительство и ВС: пьяных водителей следует наказывать строже

Новые поправки в Уголовный кодекс сделают наказание для водителей, чье пьяное вождение привело к ДТП с жертвами, жестче.

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Идею строже наказывать пьяных водителей, спровоцировавших аварии с жертвами, поддержали и в Правительстве РФ, и в Верховном суде.

Об этом решении журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что для ужесточения наказания необходимо внести поправки в статью 264 Уголовного кодекса РФ.

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса РФ», — приводит ТАСС слова депутата.

На рассмотрение Госдумой соответствующий документ может поступить уже этой весной, заявил спикер. Предполагается, что в случае причинения пьяным водителем тяжкого вреда здоровью он может быть осужден на тюремный срок от трех до семи лет вместо нынешних максимальных четырех лет. Если же авария повлечет гибель человека, то виновный в этом пьяный водитель будет осужден на срок от пяти до двенадцати лет, а не от двух до семи лет, как сейчас. В случае двух и более погибших людей пьяного водителя будет ожидать срок от восьми до пятнадцати лет лишения свободы вместо нынешних «от четырех до девяти лет».

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