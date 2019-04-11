Импортируемый из Таиланда автомобиль с 3-литровым турбодизелем под капотом оценили от 2 145 000 рублей.

В действительности единственный легковой автомобиль в линейке японской марки в России обновился еще в конце 2017-го, но до нашего рынка добрался лишь сейчас. До рестайлинга под его капотом как у нас, так и в Европе был 2,5-литровый турбодизель (163 л.с.). Но с обновлением версии разошлись. В первую очередь, ввиду все ужесточающихся за рубежом экологических требований: европейцам пикап теперь предлагается с 1,9-литровым мотором, отвечающим нормам Евро-6, нам же достался 3-литровый 177-сильный агрегат (Евро-5). Точно такой же предлагается для N—серии грузовичков Isuzu, причем, что характерно, межсервисный интервал у него в обоих случаях равен 20 тыс. км — по этому показателю «японец» обходит конкурентов. И хотя расход топлива с новым мотором удалось снизить, емкость бака увеличена с 69 до 76 л.

Обновленный Isuzu D-Max

Установка более мощного и тяговитого мотора (430 Нм) повлекла за собой и изменения в линейке трансмиссий. Так, на смену 5-ступенчатой механики, предлагавшейся для базовой версии Ди-Макса, пришла 6-ступенчатая, причем также производства Isuzu. Автомат теперь тоже 6-ступенчатый, но уже производства Aisin. Схема полного привода осталась неизменной — передний мост подключается по необходимости селектором на центральном тоннеле.

Интерьер обновленного Isuzu D-Max

Новостей хватает и в экстерьере. Речь о светодиодных фарах (в версиях попроще — галогеновые) и «двухэтажной» радиаторной решетке, возглавляющей бампер нового дизайна (по бокам из него глазеют новые противотуманки). Если прежде уделом даже дорогих исполнений были 17-дюймовые колеса, то теперь они шагнули дальше и обуты в шины 255/60 R18. Наконец, обновился и внешний вид боковых подножек. Сзади в ручку борта встроили камеру для удобства маневрирования в стесненных условиях, а под днищем закрепили полноразмерную запаску. На крыше же вместо обычной антенны — плавник.

На борт Isuzu D-Max готов принять до 995 кг груза (в версии с полуторной кабиной и механикой)

В салоне тоже нашлось место обновкам. Все они в основном касаются комфорта. Приборная панель обзавелась многофункциональным дисплеем, на который выводится масса показаний; для зарядки гаджетов сразу два USB—порта; попасть в салон и завести двигатель можно, не вынимая ключа из кармана. А вот руль, как и прежде, регулируется лишь по углу наклона и то не во всех версиях. Зато новая кожа сидений впечатляет, а мягкой обивкой отделаны также подлокотники в дверных картах. Во главе торпедо — новая мультимедийка с 7-дюймовым дисплеем (для версий начиная с Air).

Нынешнее свое название Isuzu D — Max носит с 2002 года. Но и раньше у японцев были пикапы. Началось все в 1963-м с модели Wasp , построенной на базе седана Bellett . Позже на смену ему пришла модель Faster , известная также как Chevrolet LUV . Сменив друг за другом три поколения, в 2012-м она передала эстафету Ди-Максу.

С обновлением пикап, разумеется, подорожал. Однако стоит признать, что перед нами не классический фейслифт, а более глубокий апгрейд, затронувший и силовую составляющую. Самое доступное исполнение Terra с полуторной кабиной и 6-ступенчатой механикой (но с полным приводом) с неокрашенными бамперами и штамповками R16 обойдется в 2 145 000 руб. (ранее — 2 035 000 руб.). За Aqua уже с двойной кабиной и некоторыми незначительными плюшками попросят на 100 тысяч больше. Дальше вновь прибавляйте сотню за версию Air с крутой мультимедийкой, круиз-контролем и светодиодными фарами. Причем ее можно заказать как с автоматом, так и с механикой. Далее идет комплектация Flame за 2 495 000 руб.: больше хрома в отделке (решетка радиатора, окантовка противотуманок), фирменная противоугонка, запуск двигателя с кнопки, климат-контроль и кожаная обивка сидений, у которых теперь еще и электрорегулировка по высоте. И, наконец, топовая Energy за 2 595 000 руб.

Вместо 2,5-литрового дизеля (163 л.с., 400 Нм) теперь 3-литровый (177 л.с., 430 Нм).

В прошлом году Isuzu реализовала на нашем рынке 489 пикапов D—Max. Планы на этот год прирасти еще наполовину, даже несмотря на стагнацию на рынке в целом. Поможет им в этом, считает гендироектор марки в России Фабрил Горлье, ранее курировавший сбыт коммерческой техники Renault, увеличение числа дилеров. В этом году их станет 40, в следующем — 50. Все они ждут новинку и рвутся в бой. А вот ставить ее на тот же ульяновский конвейер, где собираются грузовички Isuzu, японцы не спешат — спрос на пикапы пока не столь высок. Напомним, на пике продаж в 2014 году рынок пикапов в России составлял более 25 тысяч реализованных машин, сегодня же — лишь половину от этих объемов.

Хотя в нашей стране Isuzu D — Max лишь предстоит заявить о себе, в мировом рейтинге он входит в Топ-10 по продажам среди всех пикапов.

Ранее «За рулем» проводил сравнительные испытания трех японских пикапов, собранных не в Японии — Isuzu D — Max , Mitsubishi L 200 и Toyota Hilux .

Фото: Артур Саруханов и Isuzu