Болтаешь за рулем по мобильнику? Сейчас тебе будет стыдно!

Полиция Британии представила новое устройство, которое может засечь, когда автомобилисты используют мобильные телефоны во время движения.

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Первыми применили новую технологию полицейские Хэмпшира: система может определить, используют ли автомобилисты телефоны без комплектов громкой связи. Вдоль дороги установлены специальные электронные значки, которые загораются, обнаруживая сигналы 2G, 3G и 4G. Это видят все на дороге, и в первую очередь сам водитель, которому должно быть стыдно, что он нарушает правила.

Если используется Bluetooth, значок не загорается, но минус системы в том, что она не может определить, водитель или пассажир используют телефон, сообщает Independent.

Пока на дорогах тестируются два детектора, каждый стоимостью 6000 фунтов стерлингов, но в ближайшие месяцы на дорогах может появиться больше такого оборудования.

В настоящее время за использование телефона во время движения водителю в Британии грозит штраф в 200 фунтов стерлингов и шесть штрафных баллов.

В Австралии тоже борются с болтливыми водителями, но с помощью видеокамер.

Ранее мы спрашивали наших читателей, пользуются ли они телефоном, управляя автомобилем. Опрос показал, что изредка это делают 47% водителей.



Фото: Westcotec