Скромный водитель показал мастер-класс выезда с парковки

Что в большинстве случаев делают водители, если их заперли на парковке? Одни скандалят и пинают по колесам автомобиль виновника, другие звонят по оставленному под лобовым стеклом телефону и терпеливо ждут, когда мешающий автомобиль уберут, а третьи решают проблему самостоятельно, не предъявляя никому никаких претензий.
С первыми двумя типами владельцев все знакомы очень хорошо, а вот третий тип, в силу своей скромности, неконфликтности и высокого мастерства управления автомобилем, остается безызвестным и мало изученным. Но недавно папарацци удалось снять одного из них в естественной среде обитания. Давайте понаблюдаем за этим редким представителем гомо-автомобиле.
Неизвестно, что делал водитель до того, как сел в автомобиль, но, судя по всему, у него был план, а значит он внимательно изучил место для маневра. Не исключено, что в его машине есть система кругового обзора, которая позволяет маневрировать в столь узких местах. Как бы то ни было, автомобилист выбирается с парковки в четыре приема, хотя зрители в начале видео уже настроились на долгие игры с рулевым управлением и рычагом коробки передач.
Самым удивительным в его поведении стало то, что покидая стоянку, водитель даже не собирается мстить обидчику, который запер его автомобиль своей машиной.
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Фото, видео: Youtube
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