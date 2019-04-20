Топ-20 лучших песен для прослушивания за рулем

90% водителей утверждают, что прослушивание музыки во время вождения дает ощущение спокойствия и благополучия.
Это выяснилось благодаря опросу, проведенному английским представительством компании SEAT.
Все дело в дофамине — гормоне «счастья», вырабатываемом в мозгу человека. Например, любой фрагмент «Богемской рапсодии» хорош для того, чтобы снять стресс и усилить удовольствие от вождения.
Вторая по популярности песня — еще один хит 70-х, «Танцующая королева» группы АББА, за которым следуют «Живя молитвами» Бон Джови и другие хиты 80-х, такие как «Гуляя под лучами солнца» или «Взгляд тигра».
Песни с 11-й по 20-ю в списке включают самый старый хит Ain't No Mountain High Enough («Горы недостаточно высоки», 1966) и единственный хит из 90-х Wonderwall («Чудесная стена») Oasis.
В опросе участвовало две тысячи европейских водителей в возрасте от 18 до 84 лет.
20 лучших песен по версии SEAT UK
- «Богемская рапсодия» Quee
- «Танцующая королева», ABBA
- «Живя молитвами», Бон Джови
- «Я бы прошел 500 миль», Proclaimers
- «Взгляд тигра», Survivor
- «Гуляя под лучами солнца», Katrina and the Waves
- «Разбуди меня, пока ты не ушла на танцы», Wham!
- «Счастлив», Pharrell
- «Девушки просто хотят повеселиться», Синди Лопер
- «Мое ощущение», Black Eyed Peas
- «Горы недостаточно высоки», Марвин Гэй и Тамми Террелл
- «Не переставай верить», Journey
- «Чудесная стена», Oasis
- «Это я», The Greatest Showman
- «Рев», Кэти Перри
- «Эй, ты!», Outkast
- «Я верю в то, что называется любовью», The Darkness
- «Три маленькие птицы», Боб Марли
- «Один поцелуй», Calvin Harris & Dua Lipa
- «Эй, детка!», DJ Otzi
Секрет успеха этих песен, вроде бы, прост: их тексты несложные, каждый может понять их смысл и ассоциировать себя с героем, мелодия — незамысловатая, ее можно легко напеть. Важны в песне многочисленные повторения, чтобы слушатель запомнил хотя бы припев и мог подпевать. Только вот в мире существуют тысячи песен, соответствующих этим критериям, но в «двадцатку» вошли именно эти. Просто, кроме того, что можно описать словами, в них еще есть еще и незримая магия, которую ощущаешь лишь сердцем.
- Между тем не все песни подходят для прослушивания в автомобиле, если смотреть на это с точки зрения безопасности дорожного движения.
- Две трети российских водителей (64%) регулярно поют за рулем.
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