Топ-20 лучших песен для прослушивания за рулем

Возглавляет список «Богемская рапсодия» Queen.

90% водителей утверждают, что прослушивание музыки во время вождения дает ощущение спокойствия и благополучия.

Это выяснилось благодаря опросу, проведенному английским представительством компании SEAT.

Все дело в дофамине — гормоне «счастья», вырабатываемом в мозгу человека. Например, любой фрагмент «Богемской рапсодии» хорош для того, чтобы снять стресс и усилить удовольствие от вождения.

Вторая по популярности песня — еще один хит 70-х, «Танцующая королева» группы АББА, за которым следуют «Живя молитвами» Бон Джови и другие хиты 80-х, такие как «Гуляя под лучами солнца» или «Взгляд тигра».

Песни с 11-й по 20-ю в списке включают самый старый хит Ain't No Mountain High Enough («Горы недостаточно высоки», 1966) и единственный хит из 90-х Wonderwall («Чудесная стена») Oasis.

В опросе участвовало две тысячи европейских водителей в возрасте от 18 до 84 лет.

20 лучших песен по версии SEAT UK

«Богемская рапсодия» Quee «Танцующая королева», ABBA «Живя молитвами», Бон Джови «Я бы прошел 500 миль», Proclaimers «Взгляд тигра», Survivor « Гуляя под лучами солнца », Katrina and the Waves «Разбуди меня, пока ты не ушла на танцы», Wham! «Счастлив», Pharrell «Девушки просто хотят повеселиться», Синди Лопер «Мое ощущение», Black Eyed Peas «Горы недостаточно высоки», Марвин Гэй и Тамми Террелл «Не переставай верить», Journey «Чудесная стена», Oasis « Это я », The Greatest Showman « Рев », Кэти Перри « Эй, ты! », Outkast «Я верю в то, что называется любовью», The Darkness «Три маленькие птицы» , Боб Марли « Один поцелуй », Calvin Harris & Dua Lipa «Эй, детка!», DJ Otzi

Секрет успеха этих песен, вроде бы, прост: их тексты несложные, каждый может понять их смысл и ассоциировать себя с героем, мелодия — незамысловатая, ее можно легко напеть. Важны в песне многочисленные повторения, чтобы слушатель запомнил хотя бы припев и мог подпевать. Только вот в мире существуют тысячи песен, соответствующих этим критериям, но в «двадцатку» вошли именно эти. Просто, кроме того, что можно описать словами, в них еще есть еще и незримая магия, которую ощущаешь лишь сердцем.