Водителя школьного автобуса выдал перегар

Тест на память: когда можно ехать под «кирпич»? Получив права, большинство водителей знает, что означают те или иные дорожные знаки. Но со временем память притупляется, и многие допускают нарушения в несложных ситуациях. Давайте проверим, насколько хорошо вы ориентируетесь в дорожных знаках и Правилах в целом. Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019 Международный автосалон в Шанхае открыт для прессы, и журналисты «За рулем» ведут репортаж со стендов Национального выставочного центра, который выбрали для своих мировых премьер не только китайские автопроизводители, но и многие компании из Европы, США, Японии, Южной Кореи. И неудивительно: китайский авторынок — самый емкий авторынок мира! Российский завод Haval: зачем его построили и как он работает Первые российские автомобили Haval F7 и Haval H9 выйдут из ворот нового завода в Тульской области в середине мая. «За рулем» уже побывал на сборочном конвейере, и теперь мы знаем, как производят «китайцев» в России.