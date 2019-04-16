Водителя школьного автобуса выдал перегар

Полиция Иркутска задержала пьяного водителя школьного автобуса, который вез детей на занятия в школу.

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В Иркутске полицейскими был остановлен школьный автобус, за рулем которого находился очень пьяный водитель. В салоне автомобиля ехали более 10 детей разного возраста, и поездка могла вполне закончиться трагедией.

«В районе поселка Маркова в ходе повседневной контрольно-надзорной деятельности за безопасностью дорожного движения сотрудниками ДПС было остановлено транспортное средство „КАвЗ“, принадлежащее образовательному учреждению. За рулем автобуса находился 41-летний местный житель, от которого исходил сильный запах алкоголя. Проведенное на месте освидетельствование показало, что норма содержания алкоголя в организме мужчины превышает допустимую норму более чем в 5 раз», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


В отношении водителя школьного автобуса был не только составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), но и назначена проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за перевозку детей до школы.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

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