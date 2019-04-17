Автопроизводители стали зарабатывать меньше. И этому есть объяснение!

Чистая прибыль автопроизводителей в 2018 году сократилась до уровня 2009-го кризисного года, и это несмотря на то, что продажи машин неуклонно растут.

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Несмотря на более высокие, чем когда-либо прежде, продажи, чистая прибыль автопроизводителей в прошлом году оказалась самой низкой со времен финансового кризиса 2009 года. Виной тому торговый конфликт между США и Китаем, более высокие экспортные пошлины, проблемы с новым методом тестирования выбросов WLTP — все это вылилось в миллиардные потери автопроизводителей в 2018 году.

Маржинальная прибыль — то есть доля операционной прибыли в продажах — оказалась в четвертом квартале прошлого года на уровне 5%, такие данные приводит консалтинговая компания Ernst & Young. Если рассматривать показатель 2018 года, то маржа автопроизводителей в среднем составила 5,7%, для сравнения: в 2017 году она была 6,4%.

И это несмотря на то, что 16 ведущих автомобильных компаний увеличили свою выручку на 2,8%, до 1,6 трлн евро благодаря продолжающемуся высокому спросу на кроссоверы. Это самая высокая выручка, когда-либо зарегистрированная за календарный год.

Тем не менее, учитывая продолжающееся развитие направлений электромобильности и автономности, корпорации не могут позволить себе сокращать инвестиции в исследования и разработки, пишет немецкое издание Аutomobilwoche. В сумме больше всего израсходовали на эти цели Volkswagen — 12,1 млрд евро, и Toyota — 8,2 млрд евро. Однако компания BMW потратила наибольшую долю своей выручки — расходы на НИОКР составили 5,5%, за ней следует General Motors — 5,3% и только потом Volkswagen — 5,1%.

Напомним, в 2017 году Porsche была одной из немногих компаний, которая по итогам начислила своим рабочим премии по 9656 евро.

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