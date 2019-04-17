УАЗ выпустил суровую версию внедорожника

Дилеры УАЗа начали продажу новой версии «Буханки» Комби Трофи, созданной для самых экстремальных экспедиций.

УАЗ Комби Трофи с индексом 390995–561 появился в продаже у дилеров марки. Этот автомобиль для путешествий вне дорог можно приобрести по цене 829 900 рублей, без учета скидок.

Автомобиль в версии Трофи отличается мостами «Спайсер», принудительной блокировкой заднего дифференциала и оснащается 2,7-литровым мотором ЗМЗ-40911 мощностью 112 л.с., 5-ступенчатой механикой BAIC и раздаточной коробкой УАЗ.

Внедорожник окрашен в цвет хаки, а его сиденья обиты специальным прочным и водоотталкивающим материалом. Внешне Трофи можно узнать по экспедиционному багажнику на крыше и ведущей к нему лестнице. Кроме того, колеса оснащены внедорожными шинами BFGoodrich R16 225/75.

Для большего комфорта водителя и пассажиров передние сиденья УАЗ Комби Трофи имеют обогрев, а боковые окна — раздвижные форточки. Автомобиль также получил более удобные дверные ручки, которые отпираются тем же ключом, что заводится мотор.

Список оборудования Комби Трофи включает в себя ремни безопасности на передних и задних, установленных по ходу движения сиденьях, замок зажигания с противоугонным устройством, кнопку блокировки заднего дифференциала на панели приборов, локеры на передних колесах, световозвращатели на задних бамперах, экспедиционную корзину с лестницей, передний бампер с накладками, стол в салоне на передней перегородке, отопитель салона, два плафона освещения и упомянутые раздвижные форточки салона.

Автомобиль имеет Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), действующее до конца 2021 года.

Руководство УАЗа заявило, что в скором времени завод выпустит новую модель — «Русский Прадо» за 1,5 млн рублей.

УАЗы часто критикуют, но представители завода нашлись с ответом. Попунктно.

Фото: УАЗ