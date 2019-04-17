Бензин по дешевке: похитители устроили распродажу 33 тонн нефтепродукта

Краденый бензин они реализовывали по 25 рублей за литр.

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Шестеро жителей Ангарска, некогда вместе трудившиеся в Ангарской нефтехимической компании, разработали хитрую схему обогащения. К задуманному они готовились тщательно — планировать преступление начали в марте 2017 года, а осуществили задуманное только в декабре того же года.

Воришки пробурили и проложили подземный трубопровод, который врезали в технологический (дренажный) колодец цеха и перекачивали бензин из товарных резервуаров на промышленную базу, расположенную недалеко от комбината. Затем на седельном тягаче с полуприцепом-цистерной перевозили похищенный бензин в теплый бокс и потихоньку продавали по 25 рублей за литр желающим приобрести топливо по дешевке.

Преступную схему раскрыло УФСБ России по Иркутской области. Остатки нереализованного топлива вернули собственнику.

Суд приговорил мужчин к лишению свободы от 3 лет до 3 лет 2 месяцев (условно), установив каждому испытательный срок, в течение которого они должны доказать свое исправление и возместить ущерб, который оценили в 691 тысячу рублей. Суд постановил изъять в пользу АО «АНХК» найденные в ходе обысков у мужчин 32 тысячи рублей, остальные деньги они остались должны предприятию, сообщает Ангарский городской суд Иркутской области.

Другая преступная группа работников АЗС при краже бензина использовала специальную компьютерную программу, позволявшую недоливать оплаченное топливо.

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