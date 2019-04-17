Бензин по дешевке: похитители устроили распродажу 33 тонн нефтепродукта

Шестеро жителей Ангарска, некогда вместе трудившиеся в Ангарской нефтехимической компании, разработали хитрую схему обогащения. К задуманному они готовились тщательно — планировать преступление начали в марте 2017 года, а осуществили задуманное только в декабре того же года.
Воришки пробурили и проложили подземный трубопровод, который врезали в технологический (дренажный) колодец цеха и перекачивали бензин из товарных резервуаров на промышленную базу, расположенную недалеко от комбината. Затем на седельном тягаче с полуприцепом-цистерной перевозили похищенный бензин в теплый бокс и потихоньку продавали по 25 рублей за литр желающим приобрести топливо по дешевке.
Преступную схему раскрыло УФСБ России по Иркутской области. Остатки нереализованного топлива вернули собственнику.
Суд приговорил мужчин к лишению свободы от 3 лет до 3 лет 2 месяцев (условно), установив каждому испытательный срок, в течение которого они должны доказать свое исправление и возместить ущерб, который оценили в 691 тысячу рублей. Суд постановил изъять в пользу АО «АНХК» найденные в ходе обысков у мужчин 32 тысячи рублей, остальные деньги они остались должны предприятию, сообщает Ангарский городской суд Иркутской области.
- Другая преступная группа работников АЗС при краже бензина использовала специальную компьютерную программу, позволявшую недоливать оплаченное топливо.
Фото: depositphotos.com
Читать комментарии