Gislaved платит за теплые слова

Gislaved (бренд концерна Continental) проводит акцию и обещает гарантированные ценные призы.

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Gislaved выпустил летнюю шину для «непростых условий»

Покупатели летней резины Gislaved могут получить денежный приз, приняв участие в акции «Оцени лето с Gislaved и получи 1000 рублей», которая продлится до 15 мая этого года.

Для того чтобы получить деньги, необходимо приобрести комплект летних шин Gislaved Ultra*Speed, Ultra*Speed 2, Urban*Speed или Com*Speed, после чего зарегистрировать покупку на сайте акции, заполнив анкету. При этом необходимо указать код полученного при покупке купона и загрузить фотографию чека. После этих действий участнику будут начислены 500 рублей в личном кабинете на сайте акции.

Вторая половина приза — также 500 рублей — вознаграждение за отзыв о шинах Gislaved, оставленный на Яндекс.Маркете. Ссылку на него нужно разместить в личном кабинете, открытом при регистрации чека на сайте акции Gislaved.

1000 рублей обладатели новых летних шин Gislaved получают одномоментно на личную банковскую карту после выполнения всех условий акции.

Фото: Gislaved

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