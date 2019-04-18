Gislaved платит за теплые слова

Покупатели летней резины Gislaved могут получить денежный приз, приняв участие в акции «Оцени лето с Gislaved и получи 1000 рублей», которая продлится до 15 мая этого года.
Для того чтобы получить деньги, необходимо приобрести комплект летних шин Gislaved Ultra*Speed, Ultra*Speed 2, Urban*Speed или Com*Speed, после чего зарегистрировать покупку на сайте акции, заполнив анкету. При этом необходимо указать код полученного при покупке купона и загрузить фотографию чека. После этих действий участнику будут начислены 500 рублей в личном кабинете на сайте акции.
Вторая половина приза — также 500 рублей — вознаграждение за отзыв о шинах Gislaved, оставленный на Яндекс.Маркете. Ссылку на него нужно разместить в личном кабинете, открытом при регистрации чека на сайте акции Gislaved.
1000 рублей обладатели новых летних шин Gislaved получают одномоментно на личную банковскую карту после выполнения всех условий акции.
- В линейке моделей Gislaved много интересных шин. Например, к этому лету компания выпустила летнюю шину для «непростых условий».
- Шины Continental, Gislaved и Matador производятся в России, под Калугой, где недавно была выпущена 3-миллионная шина.
Фото: Gislaved
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