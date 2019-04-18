Gislaved платит за теплые слова

Меня заставляют платить за чужую машину — что делать?!

Вы продали машину и через несколько месяцев или даже год нашли в почтовом ящике квитанцию — ежегодный транспортный налог на машину, которой у вас нет. «За рулем» объясняет, как правильно поступить в такой ситуации.