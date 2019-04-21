Китаянка устроила сидячую забастовку на капоте Мерседеса

Таким образом молодая женщина пыталась привлечь внимание других посетителей дилерского центра к тому, что там продают некачественные автомобили.

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А начиналось все вполне безобидно, пишет местное издание chinadaily.com.cn. Ван Цянь 25 февраля подписала контракт на покупку в рассрочку автомобиля Mercedes-Benz CLS300, но после того, как она его забрала, выяснилось, что из двигателя течет масло. При этом проехать ей удалось всего 1 км.

Она потребовала вернуть ей деньги или обменять автомобиль на исправный, но в дилерском центре предложили только бесплатную замену двигателя. Тогда она прямо в автосалоне устроила сидячую забастовку на капоте красного Мерседеса, откуда рассказывала посетителям свою историю. Видео инцидента быстро разошлось по интернету.

Ван подала жалобы в различные инстанции и выдвинула восемь различных требований, включая расследование истории автомобиля, независимую техническую экспертизу, официальные извинения от компании Mercedes-Benz и возмещение нанесенного ей морального ущерба.

Также выяснилось, что ее уговорили приобрести автомобиль в кредит, хотя она готова была внести всю сумму сразу, а потом оказалось, что за «финансовые услуги» она переплатила еще порядка 2240 долларов (в пересчете с юаней).

Информация об инциденте дошла до головного офиса компании Daimler, который приостановил лицензию дилера Mercedes-Benz, а позже заявил, что дилерский центр достиг соглашения с клиентом. В соответствии с ним, женщине заменят автомобиль на новый CLS300 и вернут деньги за финансовые услуги.

Представители бренда извинились перед клиенткой и в качестве компенсации пригласили ее посетить завод и сборочную линию Mercedes-Benz в Германии, чтобы показать процесс производства, ну и заодно доказать, что автомобили там выпускают качественные и произошедшее с ней просто досадное недоразумение.

Компания также предоставит клиентке бесплатное VIP-обслуживание в течение 10 лет и готова оплатить празднование дня рождения Ван в «соответствии с лунным календарем».

«Приглашение посетить немецкую фабрику и предложение оплатить празднование дня рождения демонстрирует лояльное отношение компании к клиентам», — отметила Ван. И добавила, что компенсация превзошла все ее ожидания, она очень довольна и претензий больше ни к кому не имеет.

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Видео: YouTube