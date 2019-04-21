Называется, поздравили! К юбилею Мустанга Chevrolet сняла обидное для Ford видео

Компания Chevrolet назвала Ford Mustang маленьким пони и подарила ему на 55-летие красный Camaro.

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В этом году исполняется 55 лет одному из самых знаменитых автомобилей — маслкару Ford Mustang. Поздравить модель с юбилеем решили и в конкурирующей компании Chevrolet, выпустив несколько оскорбительный видеоролик.

Понять представителей компании Chevrolet можно. Первый Chevrolet Camaro был выпущен в 1967 году, через три года после появления Mustang, и никогда не имел столь грандиозного успеха, как маслкар Ford. Оба автомобиля активно продвигались компаниями, снялись во многих фильмах и использовались для установления разного рода рекордов, но Mustang, несмотря ни на что, был и остается самым популярным маслкаром в мире: всего за 55 лет было выпущено более 10 млн экземпляров этого купе разных поколений.

В своем видеопоздравлении Chevrolet низводит грозного соперника, носящего имя одичавшей домашней лошади, ставшей символом прерий Северной Америки, — мустанга, до разряда маленького пони. Этого пони Chevrolet нарядил в забавный колпачок и поставил перед столом с тортом. Прежде чем задуть свечи, лошадка закрыла глаза, загадывая желание, и оно, судя по всему, сбылось: под подарочной накидкой оказался красный маслкар Chevrolet Camaro, чему пони весьма и весьма обрадовался.

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Фото, видео: YouTube