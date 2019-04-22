Начальник ГИБДД устроил пьяное ДТП

Попробуй забуксуй: тест обновленного Mitsubishi L200 Компания Mitsubishi весьма консервативна. Новые модели выпускает нечасто, а рестайлинги у «трех бриллиантов» довольно-таки поверхностные. Но к модернизированному пикапу L200 это не относится. Его обновили по полной программе! Обновленная Elantra: злое лицо и крутая подвеска. Но этого мало! Корейская марка обновила свой седан С-класса, хотя и трех лет не прошло после дебюта его шестого поколения. «За рулем» изучил все изменения и пришел к выводу, что они нужные, но... недостаточные! Lamborghini Urus и Porsche Cayenne: царская охота Будь я царем, за один только звук выбрал бы Urus. Он трубит, и все вокруг понимают: царь едет. Интересно, что потеряешь, кроме знатного звука, пересев за руль Кайена?