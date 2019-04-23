Прикольная история: дилер угнал автомобиль, хозяйка угнала у дилера

Эта курьезная история произошла в Америке, хотя случиться она могла и в любом другом месте.

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Началось все с гневного поста на Фейсбуке, где Пенни Айви Томпсон рассказала историю, которая приключилась с ней в дилерском центре Mac Haik в Флоувуде. К вечеру ее пост стал вирусным, им поделились более 4400 раз.

Пенни Айви Томпсон привезла свой пикап Dodge Ram, который она любовно называет «Большая Берта», в дилерский центр на обслуживание, сообщает портал Clarion Ledger.

Потом она поехала по своим делам (видимо, в семье был не один автомобиль), и вдруг заметила свой пикап на шоссе. Сначала она подумала, что это некий тест-драйв, в ходе которого работник сервиса пытается выявить неполадку в работе машины. Однако на всякий случай последовала за автомобилем и выяснила, что он направляется к строительному торговому комплексу. Сотрудник сервиса вышел из автомобиля и скрылся за дверями магазина. Хозяйка автомобиля прождала минут 20, постепенно укрепившись в мысли, что ее машину решили бессовестным образом использовать для перевозки груза, а потом вынула из сумочки запасной ключ и забрала свою «Большую Берту», оставив работника с носом.

Разгневанная владелица вернулась в дилерский центр и устроила скандал. Чтобы как-то замять ситуацию, менеджер пообещал ей бесплатное обслуживание. При условии, если она не будет рассказывать об этой истории в социальных сетях. Но дамочку это не остановило.

«Не связывайтесь с моей семьей, моими животными, моими деньгами или моей машиной. Никто еще так не поступал с Большой Бертой!» — написала она в Facebook .

Позже инцидент дошел до владельца автосалона, который принес клиентке публичное извинение и сказал, что провинившийся сотрудник был уволен, а менеджер по обслуживанию отстранен от работы. «Пенни и ее семья имеют полное право злиться на то, что произошло. Я лично ужасно огорчен этим инцидентом и сделаю все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось», — пообещал он.

Судя по тому, что гневный пост вскоре был удален со странички Пенни, сторонам все же удалось уладить конфликт. Подозреваем, что не бесплатно.

Коллаж: Facebook