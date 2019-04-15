Владелец Lifan X60 взыскал с компании двойную стоимость кроссовера

Суд рассмотрел спор о защите прав потребителя и пошел навстречу автовладельцу.

Lifan X60
Lifan X60

Lifan > X60

Материалы по теме
Названы цены на обновленный Lifan X60

В марте 2013 года гражданин приобрел китайский кроссовер Lifan X60 2013 года выпуска стоимостью 560 000 рублей, но радовался недолго. Автомобиль изобиловал производственными дефектами, причем, как установил суд, он был просто небрежно изготовлен. Признаков того, что сам владелец виновен в обнаруженных неисправностях, обнаружено не было.

В январе 2018 г. покупатель направил в адрес изготовителя автомобиля ООО «Лифан Моторс Рус» претензии с требованием безвозмездного устранения недостатков, которые компания проигнорировала.

Тогда владелец обратился в суд с иском о защите прав потребителей и попросил взыскать с ответчика ООО «Лифан Моторс Рус» стоимость нового автомобиля в размере 759 900 рублей, неустойку в размере 759 900 рублей, моральный вред в размере 70 000 рублей и штраф.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца стоимость автомобиля в размере 759 900 рублей, неустойку в размере 100 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рулей и штраф в размере 445 500 рублей.

Ответчик подал на апелляцию в вышестоящую инстанцию. Орловский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции о взыскании с ООО «Лифан Моторс Рус» в пользу Ю. Чупахина стоимости автомобиля и неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, но откорректировал сумму.

С компании взыскали стоимость новой машины, 100 тысяч неустойки, компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также 444 950  рублей штрафа. В общей сложности это составило более 1,3 миллиона. Кроме того, истца обязали передать ООО «Лифан Моторс Рус» бракованный автомобиль, чего не сделал суд первой инстанции, сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

Фото: depositphotos.com

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Lifan X60 (2)

Lifan 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Красивая внешность, удобный салон, хороший клиренс, проходимость для переднего привода нормальная, полноразмерная запаска, экономичен.

Недостатки:

Низкая шумоизоляция, есть небольшие зазоры у кузова авто

Комментарий:

Приобрёл сей аппарат, Lifan X60, в 2017 году. Надо сказать, что выбирали машину мы всей семьёй с прицелом на дальние путешествия. Легковые седаны и хетчбэки отсеивали сразу, так как мы большие любители вылазок на природу на пикники и охоту. Ходили по салонам, сидели, приглядывались, но всё не то ...

Написать отзыв

Читать комментарии (6)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые