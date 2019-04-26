Двое инспекторов ДПС погибли под колесами фуры

Авария произошла сегодня днем в Краснодарском крае.

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В Краснодарском крае сегодня в полдень на трассе М-4 в районе станицы Старолеушковской произошло ДТП.

Со слов местных жителей, автомобиль ДПС столкнулся с грузовым автомобилем Scania, который при повороте к поселку Октябрьский допустил смещение влево. Фура буквально наехала на патрульную машину, после чего потеряла управление и вылетела за пределы дороги, сообщает группа «23 регион». От автомобиля экипажа ДПС почти ничего не осталось. В ней ехали двое сотрудников полиции, которые в результате столкновения погибли на месте. Одному из них было 32 года, а другому — 56 лет.

Других подробностей трагедии пока не сообщается. На месте аварии работают полицейские и криминалисты, проводится опрос свидетелей.

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Фото: vk.com/avto_region23