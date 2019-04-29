Загадка месяца: откуда у Ким Чен Ына бронированный Пульман за миллион?

В западных СМИ началась шумиха после того, как лидер КНДР приехал на встречу с Владимиром Путиным на бронированном лимузине Mercedes-Benz.

Материалы по теме Лимузин Ким Чен Ына прибыл во Владивосток. А где же лидер КНДР?

Западные СМИ присмотрелись к северокорейскому лидеру и обнаружили, что тот приехал на встречу не только на бронированном Mercedes-Benz Pullman, но еще в сопровождении давно снятого с производства Maybach 62S.

Бронированные Mercedes-Benz Pullman производятся по спецзаказам. Концерн Daimler декларирует строгий отбор клиентов, которым может быть доступен этот автомобиль ценой более миллиона долларов.

Стоит отметить и тот факт, что Ким Чен Ын находится в санкционном списке ООН. Ему, в числе другого, запрещена продажа предметов роскоши. К коим, естественно, машина ценой более миллиона долларов, относится.

В концерне Daimler поспешили откреститься от связей с КНДР. Представитель компании заявил агентству Associated Press, что понятия не имеет, как бронированные машины оказались в распоряжении Ким Чен Ына.

«У нас нет идей, как эти транспортные средства попали в Северную Корею, —заявила пресс-секретарь Daimler Силке Моккерт агентству. — Мы не имеем деловых связей с КНДР уже более 15 лет и строго соблюдаем эмбарго».

Вероятнее всего (и это допускают представители Daimler), машины попали к Ким Чен Ыну «через третьи руки», то есть были куплены на вторичном рынке, который концерн не контролирует. В концерне подчеркнули, что тщательно отслеживают все процессы контроля экспорта, но вторичный рынок находится вне зоны их компетенции.

На встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином первый прибыл в черном лимузине Mercedes-Benz в окружении дюжины бегущих охранников.

Иногда лидер КНДР не чурается передвигаться и на нашей Ладе Приоре.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Видео: YouTube