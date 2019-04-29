Самым непопулярным оттенком на сегодняшний день является розовый.

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Выяснилось, что наиболее популярные цвета автомобилей в России — это черный, белый и серый всех оттенков. В нашей стране любят сдержанные цвета, более того, не нашлось ни одного региона, в котором «цветных» автомобилей было бы больше, чем чёрно-бело-серых (монохромных). Особенно сдержанные цвета любят в Чукотском автономном округе — тут в черно-бело-серой гамме 81,2% все автомобилей, в Чечне — 80,8%, и в Приморье — 80,6%.

Чисто черных машин больше всего в Ингушетии (29,7%), Чечне (28,3%) и Москве (28,2%). В Санкт-Петербурге поклонников этого цвета меньше — 26,73%, но и тут черный — самый популярный, сообщают аналитики Авто.ру, основываясь на своей базе данных.

Белые машины больше всего любят в Приморье — 32,54%, и в Еврейской автономной области (32,04%), а серебристые лидируют на Чукотке — 50,59% и в Калмыкии — 23,45%. А вот в Москве и Петербурге белые и серебристые машины пользуются умеренным спросом — эти регионы приблизительно в середине рейтинга и по тому, и по другому цвету.

В лидерах по количеству цветных автомобилей Тверская область, здесь 39,12% автопарка не черно-белые. На втором и третьем местах Карелия и Псковская область — там разноцветных машин чуть больше 38%. В Ленинградской области яркого оттенка будет каждый третий автомобиль (33,07%), а в Москве и Московской области этот показатель ниже — 30,63%.

Если говорить о цветных автомобилях, то тут на первом месте синий. Больше всего его любят в Калининградской, Новгородской и Псковской областях. Но даже там доля машин этого цвета не превышает 12%. Непопулярным стал розовый цвет, доля таких машин в любом регионе не составляет и 1%.

Консервативны в цветовых предпочтениях покупатели автомобилей Toyota — 81% машин в продаже — монохромные, за ней следует Mercedes-Benz — 80,22%. При этом 40,54% всех Мерседесов окрашены в черный, 13,08% — в белый, а 13,08% — в серебристый. Монохромных среди BMW — 76%.

Среди марок, у которых больше всего цветных машин, на первом месте Lada — 40%, Kia — 32%, Hyundai и Chevrolet — по 31%. Причем чаще всего это синий цвет. В целом же синий характерен для таких марок, как Rover (26,27%), Saab (19,01%), Volvo (12,96%). Красный ожидаемо предпочитают покупатели Alfa Romeo — каждая пятая машина марки в России этого цвета.

Любопытно, что из совсем стареньких машин 52,1% ЛуАзов и 15,38% Москвичей окрашены в зеленый цвет, а 32,6% водителей ИЖей водят синие машины.

Если судить о глобальных предпочтениях, то самым популярным цветом в мире для автомобилей остается белый.

В Туркмении запретили ввозить и продавать машины черного цвета.



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