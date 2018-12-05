Названы самые популярные цвета автомобилей в мире и России

Производители автоэмалей составили рейтинг популярности цветов в России и во всем мире. Лидирует белый.

Самыми частыми цветами, в которые по воле покупателей окрашиваются автомобили, является белый, черный, серый и серебристый. На долю остальных цветов приходится лишь 20% предпочтений.

Самым же популярным остается белый цвет, следует из статистики компаний BASF и Axalta, которые опубликовали рейтинги популярности цветов автомобилей. В белый цвет окрашен каждый четвертый автомобиль Северной Америки, каждый третий в Европе и каждый второй в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если брать мир в целом, то белыми боками щеголяют 38% выпущенных в прошлом году машин.

Второе место в мировом рейтинге занимает черный цвет. В него в 2018 году было окрашено 18% произведенных автомобилей. А третье место поделили машины серого и серебристого цветов (12%).

Среди хроматических цветов самым популярным остался синий. Машины этого цвета предпочли 7% покупателей в мире. Красненькую же машину в 2018 году предпочли 5% людей. Как подметили в компании BASF, в эти цвета чаще всего окрашиваются небольшие городские автомобили. На второе место, разделив его с красным, забрались бежевые и коричневые оттенки (тоже 5%). Ну а третье место досталось желтому цвету (2%).

При этом отмечается рост популярности металлического и перламутрового эффектов, которые можно заметить на 66% выпущенных в прошлом году автомобилей.

В Европе белый цвет предпочли в прошлом году 25% автомобилистов. Второе и третье места занимают серый и черный цвета, в которые были окрашены 22% и 21% выпущенных автомобилей, соответственно.

Другие предпочтения наблюдались в 2018 году в России. Белый цвет у нас любят больше, чем в Европе (33%), а на втором месте находится серебристый оттенок (19%). Черный оказался лишь на третьем месте с результатом 13%. Четвертое место делят холодный серый и теплый бежевый оттенки (по 9%), причем популярность бежевого растет. А замыкает пятерку лидеров синий цвет (8%). Даже вызывающий красный в России любят больше, чем в мире (3%), а вот зеленый и желтый не жалуют (2% и 1%). Таким образом, палитра цветов на российских дорогах, вопреки сложившемуся мнению, выглядит несколько красочнее, чем в других странах мира.

Весь остальной мир, кстати, скатывается в пучину ахроматических цветов. Так компания Axalta указывает на то, что в Китае большей популярностью стал пользоваться черный цвет (+5%). Этого тренда придерживаются и автомобилисты Азии (+3%), Южной Кореи (+2%) и Африки (+2%). Среди африканцев увеличилось также количество любителей машин серого цвета (+3%). На 2% больше нравятся теперь серые машины и европейцам.

О предпочтениях российских покупателей на вторичном рынке можно узнать здесь.

В России до сих пор самым популярным типом кузова остается седан. Каких седанов у нас больше всего, читайте здесь.

Фото: АВТОВАЗ