Автобус с людьми разнес четыре автомобиля. Много пострадавших

В Ульяновской области на 218-м километре трассы Цивильск-Ульяновск-Сызрань произошло массовое ДТП, которое спровоцировал перевозивший людей автобус Богдан.
Подъезжая к перекрестку, на котором в ожидании зеленого сигнала светофора стояли легковые автомобили, автобус врезался в них без торможения. В результате последовавших друг за другом столкновений было повреждено четыре машины и пострадали 10 человек.
«5 мая в 17:05 часов произошло столкновение автобуса Богдан с автомобилями Lada Largus, Opel Astra, Skoda Octavia и Kia Picanto. В результате ДТП водитель, трое пассажиров автомобиля Lada Largus и шестеро пассажиров автобуса Богдан получили телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.
Водителю автобуса и троим пассажирам универсала Largus, получившим травмы различной степени тяжести, потребовалась срочная госпитализация. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
Для извлечения людей из Ларгуса, задняя часть которого сильно пострадала, понадобилась специальная техника.
«Для ликвидации последствий ДТП от МЧС были привлечены 1 ед. техники, 3 чел. личного состава. Пожарно-спасательные подразделения проводили аварийно-спасательные работы: отключение АКБ, смыв стекла с дорожного полотна», — отчитались в ГУ МЧС России по Ульяновской области.
В данный момент сотрудниками Госавтоинспекции ведется расследование, в ходе которого будет выявлено, почему водитель автобуса не смог затормозить перед перекрестком.
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Фото: МЧС, vk.com/city_73
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