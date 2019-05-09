Тест Теслы на безопасность в реале: столкновение лоб в лоб

Верить в непревзойденную безопасность автомобилей Tesla с каждой новой аварией становится все сложнее, но это лишь потому, что каждая авария с участием машин этой марки активно освещается, причем весьма однобоко. Эти автомобили обвиняют даже в самовозгорании, а их автопилотам приписывают множество ошибок.
А есть ли факты, подтверждающие, что с безопасностью автомобилей Tesla дела обстоят так себе?
Результаты краш-тестов этих электромобилей безупречны. Но подобные испытания смоделированы и рукотворны. Что будет, если Tesla столкнется с едущим навстречу автомобилем в реальной жизни? Ответ на этот вопрос теперь тоже есть.
Появилось видео, снятое в Барселоне, на котором Tesla Model S очень хорошо выстоял во время лобового столкновения. Водитель темного универсала, отвлекшись от дороги или заснув, выехал на полосу встречного движения, где вскользь ударил едущую вдоль самой разметки машину и затем лоб в лоб столкнулся с белым электромобилем Tesla.
Удар получился настолько сильным, что темный автомобиль развернуло в воздухе, после чего отбросило к противоположной стене туннеля. Несколько секунд спустя владелец Tesla вышел из своей машины живой и невредимый. Известно также, что, к сожалению, водитель универсала погиб на месте.
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Фото, видео: YouTube
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