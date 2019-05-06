Машина посольства Италии влетела в ДПС. Трое пострадавших

Момент аварии попал на видео: на записи внедорожник Land Rover Discovery возле дома № 18 по Мерзляковскому переулку врезается в полицейский автомобиль.
Причины ДТП выясняются, по факту аварии, где пострадали трое сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает ГУ Следственного комитета по Москве.
По предварительным данным, мужчина за рулем внедорожника отвлекся на вопрос ребенка и выехал на встречную полосу. В результате аварии трое сотрудников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу, где им оказывают необходимую помощь.
Водителя внедорожника доставили в следственное подразделение для дачи показаний.
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Видео: YouTube
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